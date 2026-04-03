शाहजहांपुर में 104 फीट ऊंची प्रतिमा के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किए दर्शन, भक्ति भजनों की धूम
हनुमान जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, गायिका स्वाति सिंह ने राम आएंगे...भजन पर झुमाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:18 PM IST
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में हनुमान जयंती के मौके पर हनुमत धाम पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह और सांसद साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हुई.
इस दौरान मशहूर गायिका स्वती मिश्रा और साध्वी निरंजन ज्योति ने भजन गीत गाए. कार्यक्रम के दौरान हनुमत धाम पर 104 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए. आपको बता दें कि हनुमान की 104 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कराया है.
मशहूर भक्ति गायिका स्वाति सिंह ने राम आएंगे भक्ति गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया. इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने भी भक्ति गीत गाए. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हनुमान जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश को बधाई दी.
वहीं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि शाहजहांपुर में हनुमत धाम पर आज हरिद्वार की हर की पौड़ी जैसा नजारा देखने को मिला. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम बताया और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को उनका हनुमान बताया.
कार्यक्रम कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह,सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और मशहूर गायिका स्वती मिश्रा शामिल हुई.
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