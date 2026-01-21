ETV Bharat / state

54 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ी खाद्य सुरक्षा, 73 लाख पात्र लोग जोड़े

जयपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का दावा है कि बुधवार 1 नवम्बर 2024 को शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत अब तक 54.36 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम वापस लिया है. वहीं, 28 फरवरी को अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गोदारा ने बुधवार शाम सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीलिंग थी. यह संख्या पूरी हो जाने के कारण खाद्य सुरक्षा सूची में नए पात्र लाभार्थियों हेतु जगह नहीं बन पा रही थी. गिव अभियान के तहत 27 लाख अपात्र लोगों स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी तो वहीं इतने ही लोगों ने ई केवाईसी नहीं करवाई जिससे योजना 81 लाख वंचित पात्रों के लिए जगह बन पाई. खाद्य सुरक्षा सूची में रिक्तियां बनी. पिछले साल 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुन: प्रारंभ किए जाने के बाद अब तक लगभग 73 लाख वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है.

