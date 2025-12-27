ETV Bharat / state

मंत्री गोदारा ने विकास कार्यों की हकीकत देखी, अफसरों से बोले- प्रोजेक्ट हर हाल में हो समय पर पूरे

प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अगले एक साल में बीकानेर में विकास का कायापलट हो जाएगा.

बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा
बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा
December 27, 2025

बीकानेर : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में जिले में विकास के अनेक कार्य हुए हैं. अब वर्ष 2026 बिल्कुल अलग साल होगा. बीकानेर हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा. म्यूजियम सर्किल पर आरओबी को लेकर 125 करोड़ की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है. कोटगेट, सांखला अंडरब्रिज कार्य अगले छह महीने में पूरा हो जाएगा. 55 करोड़ की लागत से कबीर वाटिका बनकर तैयार होगी जो बीकानेर के लिए मील का पत्थर साबित होगी. जल्द इलेक्ट्रिक सिटी बस शुरू होंगी साथ ही 4 हजार नई स्ट्रीट लाइट लगेंगी. एक ही छत के नीचे सभी सरकारी कार्यालय हों, इसको लेकर मिनी सचिवालय का प्रस्ताव भी भिजवाया जाएगा.

पहली बार सड़कों के लिए 15-15 करोड़ : कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहली बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ रुपए सड़कों के विकास को लेकर दिए गए. मार्च तक शहर की लगभग सभी सड़कों का कार्य पूर्ण हो जाएगा. शहर के चौराहों को आगामी 2 महीने में ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं. अन्य लंबित कार्यों को भी जल्द पूर्ण करवाएंगे. सफाई कर्मियों को ड्रेस में जाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कहा कि लोग भी रोड पर कचरा ना फेंके.

गोदारा ने कहा कि जब जब विकास हुआ है, प्राकृतिक चीजों पर असर पड़ा है. सोलर लगने से हम किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवा पा रहे हैं. युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं. हरियालो राजस्थान अभियान के जरिए करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं. मूंगफली खरीद को लेकर पहली बार 42 सेंटर बनाए गए. कुल 72 हजार 512 टोकन जारी किए गए. अब तक 10 हजार 838 टोकन मूंगफली की तुलाई हो चुकी है. दो महीने तक तुलाई जारी रहेगी. पर्यटन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं. दिल्ली से वंदे भारत और एयर कनेक्टिविटी रेगुलर हो चुकी है. भारतमाला के जरिए गुजरात और पंजाब से सीधे जुड़ चुके हैं.

कार्मिकों को बदलने के निर्देश : खाद्य मंत्री ने कहा कि बीडीए और नगर निगम में एक ही स्थान पर बैठे कार्मिकों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि लोगों के जायज कामों में कर्मचारी रोड़ा ना अटकाए. उन्होंने कहा कि अगर कहीं निर्माण कार्य में गुणवत्ता खराब नजर आ रही है तो आमजन और पत्रकार भी इसको लेकर जागरूक रहें और जिला प्रशासन तक बात पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि अगले डेढ़ साल में नाली, पाल टूटने, सड़कें खराब होने का मुद्दा ही गौण हो जाएगा.

प्रोजेक्ट हर हाल में हो समय पर पूरे : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि बीडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और आरएसआरडीसी के जो भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें हर हाल में समय पर पूरा करें और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखें. साथ ही प्रत्येक 7 दिन में या 15 दिन में इन कार्यों की मॉनिटरिंग करना भी सुनिश्चित करें. गोदारा शुक्रवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में बीडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और आरएसआरडीसी के जिले में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स और कार्यों का रिव्यू कर रहे थे.

बीडीए कार्मिकों को नई कॉलोनियों का इंचार्ज बनाने के निर्देश : बैठक में गोदारा ने जोड़बीड़ कॉलोनी को चैलेंज के रूप में लेते हुए वहां हाई मास्क लाइट लगाने, स्ट्रीट लाइट लगाने और कॉलोनी को पूरी तरह से डेवलप करने को लेकर प्लान बनाने, नई कॉलोनियों को लेकर बीडीए कार्यालय के कार्मिकों को कॉलोनी इंचार्ज बनाने, मेडिकल कॉलेज चौराहे को ठीक करने, भीमसेन सर्किल पर वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाकर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने, ब्रह्मकुमारी आश्रम के पास वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने, कोटगेट सांखला फाटक अंडरब्रिज का कार्य अगले छह माह में पूर्ण करने, रानी बाजार आरयूबी ठीक करने, शिवबाड़ी चौराहे से शिवबाड़ी मंदिर तक रोड़ को 10 मीटर चौड़ी करने, अंबेडकर सर्किल से तुलसी सर्किल तक रोड़ को ठीक करने, पीबीएम हॉस्पिटल परिसर से निराश्रित पशुओं और श्वानों को हटाने, नई बन चुकी सड़कों पर लाइनिंग व जेब्रा क्रॉसिंग करने इत्यादि निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए.

बीडीए का राजस्व 90 करोड़ से बढ़कर हुआ 332 करोड़ : बैठक में बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता ने बताया कि बीडीए को पिछले वर्ष 90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जो इस साल करीब चार गुणा बढ़कर 332 करोड़ हो गया. जोड़बीड़ योजना का इसमें अहम योगदान रहा. जोड़बीड़ को लेकर पहली बार ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई. बीडीए की नई बिल्डिंग भी जोड़बीड़ में अगले दो साल में प्रथम फेज में 37 करोड़ और द्वितीय फेज 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो जाएगी. 5 करोड़ की लागत से ही जोड़बीड़ में आयुर्वेद कॉलेज का निर्माण होगा.

बीडीए कमिश्नर गुप्ता ने बताया कि बीडीए अगले माह जनवरी के आखिर तक 3-4 नई कॉलोनियां भी लेकर आएगा. रेरा में रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है. साथ ही बताया कि जोड़बीड़ में प्रथम पांच मकान बनाने वालों को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इत्यादि बीडीए की ओर से नि:शुल्क बनाकर देने जैसी पेशकश भी की जाएगी. गुप्ता ने बताया कि 22 हेक्टेयर में 55 करोड़ की लागत से कबीर वाटिका का निर्माण अगले दो साल में पूर्ण हो जाएगा. जयपुर में सेंट्रल पार्क बनाने वाली फर्म को ही इसका ठेका दिया गया है। सेंट्रल पार्क से भी अच्छा पार्क बीकानेर में तैयार होगा.

अगले दो-तीन महीनों में आ जाएंगी 20 इलेक्ट्रिक सिटी बस : निगम कमिश्नर मयंक मनीष ने बताया कि इलेक्ट्रिक सिटी बसों को लेकर एमजीएसयू के सामने बस डिपो बन रहा है. आगामी दो से तीन महीनों में 20 बसें केन्द्र सरकार की ओर से आ जाएंगी. फिर 10-10 बसें और आएंगी. इलेक्ट्रिक सिटी बसों का रूट भी तैयार किया जा रहा है.

