गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य की चेतावनी, बोले- झारखंड में चल रही कोलियरी पर सिर्फ झारखंडियों का हक, जगह बची तो मिलेगी बाहरियों को नौकरी

गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के बंद पड़े ओपन कास्ट माइंस से उत्पादन जल्द शुरू हो जाएगा. इस माइंस को शुरू करवाने में मंत्री सुदिव्य कुमार का अहम योगदान रहा है. ऐसे में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन द्वारा आभार सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री सुदिव्य कुमार मौजूद रहे. यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने सीसीएल प्रबंधन को चेतावनी दी.

कोलियरी के कई उतार चढ़ाव को नजदीक से देखा: मंत्री सुदिव्य कुमार

नगर विकास मंत्री ने कहा 'तीन दशक से ज्यादा, जो मेरे राजनीतिक जुड़ाव का दौर रहा. इस दौर में कोलियरी के कई उतार चढ़ाव को नजदीक से हमने देखा. हम कोलियरी के स्टेक होल्डर या उसके साझेदार की हैसियत से रहे हम लोगों ने यह हमेशा प्रयास किया कि इंडस्ट्री चले भारत सरकार का उपक्रम चले और जब यह उपक्रम चलेगा, गरीब के घर का चूल्हा भी जलेगा और उसके पेट की आग भी बुझेगी.

लोगों को संबोधित करते मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv bharat)

कोलियरी मजदूर यूनियन को कमजोर करने की हुई कोशिश

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि बहुत मौके आए, जिसमें झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन को कमजोर करने का प्रयास किया गया. बहुत से मौके पर यह भी कोशिश हुई कि कोलियरी प्रबंधन की तरफ से झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की उपेक्षा की जाए. मैं प्रबंधन के साथ उन तमाम ताकतों को यह संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड की धरती पर अवस्थित करहरबारी हो या ओपन कास्ट या फिर बनियाडीह, इस पर झारखंडियों का हक चलेगा किसी और के हक चलने की कोई गुंजाइश नहीं है'.

प्रबंधन को चेतावनी

मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि 'दिशोम गुरु ने जिस नगाड़े और तीर धनुष के साथ हम लोगों को सिपाही बनाया, वह ताकत हमारी जीवित है, जिंदा है. मैं प्रबंधन से लेकर उन तमाम ताकतों को चेतावनी देना चाहता हूं कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, झामुमो और जेसीएमयू जब उतरेगी तो सारे विरोधियों को बाहर खदेड़ने की ताकत भी रखती है. 64 मजदूर के मामले हैं, 64 रैयतों के मामले हैं, फाइलों में उनको न्याय नहीं मिला है, तो मैं निश्चित तौर पर उन विस्थापित मजदूर की बात से बहुत सहमत हूं, जिसने कहा कि 40 सालों का अंतराल गुजर गया.

जमीन देने वालों के साथ अन्याय क्यों?