मंत्री सुदिव्य कुमार ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को ईश्वर से सद्बुद्धि देने की कामना की, जानिए क्यों

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी बयानबाजी का दौर चलता रहा.

Minister Sudivya Kumar statement regarding Babulal Marandi
मंत्री सुदिव्य कुमार (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 3:38 PM IST

रांचीः शीतकालीन सत्र के दौरान नेताओं के तीखे बोल अंतिम कार्य दिवस के दिन भी देखने को मिले. सदन के बाहर सरकार के मंत्री और जेएमएम नेता सुदिव्य कुमार ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें काउंसिलिंग की जरूरत है क्योंकि बाबूलाल जी को रात में हेमंत सरकार और सुबह उठते हैं तो हेमंत सोरेन नजर आते हैं. रात दिन हेमंत सरकार के खिलाफ अनर्गल आरोप बाद में असत्य साबित हो जाता है.

उन्होंने कहा कि सीजीएल परीक्षा को लेकर बाबूलाल जी ने कई बार तरह तरह के आरोप लगाए मगर हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा को सही मानते हुए इस पर मुहर लगाने का काम किया. इसलिए ईश्वर बाबूलाल जी को ऐसी सद्बुद्धि दे जो ऐसी बातें करें जिससे राज्य की जनता को लाभ मिल सके. एक सवाल के जवाब में सुदिव्य कुमार ने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों को प्रतिवर्ष एक अंक मिलेगा इस तरह से अधिकतम पांच वर्षों के शिक्षण के लिए पांच अंक उन्हें मिलेगा. भविष्य में होने वाली बहाली में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी.

विपक्ष देश को सम्मान नहीं करताः बाबूलाल

इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह लोग क्या बात करेंगे, यह लोग देश का सम्मान नहीं करते. किस तरह से वंदे मातरम पर उनके नेता ने बात की है वह सार्वजनिक हो चुका है. कांग्रेस के विधायक नेता वंदे मातरम को देशद्रोह मानते हैं और इसे वह मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष को समझना चाहिए कि देश की जनता अब जाग चुकी है. अब 1947-48 के समय का देश नहीं है. उन्होंने कहा कि यह स्वाभिमान की बात है कि वंदे मातरम हम गाते हैं और हर देशवासियों को इसे गाना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए.

