ETV Bharat / state

गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष की हत्या पर मंत्री सुदिव्य कुमार, कहा- जल्द पकड़े जायेंगे अपराधी

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो के हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

MURDER OF GIRIDIH FORMER CHAIRMAN
मंत्री सुदिव्य कुमार (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 21, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल अपराधी जल्द ही पकड़े जायेंगे. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राकेश महतो एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे. उन्हें बीती रात घर से बुलाकर हत्या की गई है. पुलिस ने उनका अधजला शरीर और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.

24 घंटे के अंदर अपराधी तक पहुंचेगी पुलिस: मंत्री

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राकेश महतो का मोबाइल रात के 12 बजे तक चालू था. पुलिस अंतिम कॉल के आधार पर भी अनुसंधान करेगी. उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुखदायी घटना है. मुझे उम्मीद है कि पुलिस 24 घंटे के अंदर अपराधियों तक पहुंच जायेगी. नगर निकाय चुनाव को लेकर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने इस चुनाव में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को सही बताया. उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर लोग उसमें शामिल होते हैं.

मंत्री सुदिव्य कुमार का बयान (ईटीवी भारत)

राकेश महतो की हत्या पर सियासत तेज

गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो के हत्या पर सियासत तेज है. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इस बहाने सरकार पर हमला बोलने में जुटी है. गौरतलब है कि राकेश महतो का अधजला शव गिरिडीह के निमियाघाट थाना इलाके के खांखी जंगल में मिला है. हत्या से पहले राकेश के साथ मारपीट करने की बात कही जा रही है. कहा जा रहा है कि हत्या के बाद शव को पेड़ के पत्तों से जलाने का प्रयास भी किया गया है.

इस घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने लाश को बरामद कर तहकीकात करने में जुटी है. राकेश महतो डुमरी क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक छवि बनाने में सफल रहे थे. वे जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद वर्ष 2016 में जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने थे. राकेश महतो की मौत की खबर से परिजनों में शौक की लहर है.

ये भी पढ़ें: पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या, जंगल में मिली अधजली लाश

हजारीबाग के बड़कागांव में बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी

देवर के प्यार में पति का मर्डर! पत्नी ने एक लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या

TAGGED:

जिला परिषद अध्यक्ष की हत्या
FORMER DISTRICT COUNCIL PRESIDENT
RANCHI
MINISTER SUDIVYA KUMAR
MURDER OF GIRIDIH FORMER CHAIRMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.