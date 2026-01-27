ETV Bharat / state

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को बताया अहम, कहा- विदेशी इन्वेस्टर भी राज्य में निवेश के लिए हैं तैयार

मंत्री सुदिव्य कुमार कोडरमा पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया.

JHARKHAND CM FOREIGN TRIP
पत्रकारों से बात करते मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 2:40 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 2:56 PM IST

कोडरमा: नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार मंगलवार एक कार्यक्रम में शामिल होने कोडरमा पहुंचे. जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को झारखंड के विकास के लिए काफी अहम बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम वापस राजधानी रांची लौटेंगे.

विदेशी इन्वेस्टर काफी उत्सुक: मंत्री सुदिव्य कुमार

उन्होंने कहा कि दावोस (स्विट्जरलैंड) और लंदन का दौरा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेशी निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और विदेशी इन्वेस्टर भी मुख्यमंत्री की बातों से सहमत होकर राज्य में निवेश के लिए काफी उत्सुक दिखे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर विदेशी निवेशकों के साथ रणनीति तैयार की गई है.

जानकारी देते नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)

राज्य में विकास की गति और तेज होगी- नगर विकास और पर्यटन मंत्री

इधर, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सवाल उठा रही है, तो उसे भी 11 सालों का हिसाब किताब देना होगा. वहीं निकाय चुनाव को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि निकाय चुनाव के बाद न सिर्फ सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, बल्कि शहर की सरकार बनने से राज्य में विकास की गति और तेज होगी.

मुख्यमंत्री 5 फरवरी को कोडरमा का दौरा करेंगेः सुदिव्य कुमार

नगर विकास और पर्यटन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री का संभावित कोडरमा दौरा 5 फरवरी को होने वाला है, जिसकी समीक्षा को लेकर वह यहां पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के संभावित कोडरमा दौरे को लेकर कार्यक्रम तय किये जा रहे हैं. कोडरमा पहुंचने के बाद सर्किट हाउस में डीसी ऋतुराज और एसपी अनुदीप सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने मंत्री सुदिव्य कुमार का स्वागत किया.

