बेतला से महुआडांड़ तक बनेग नया पर्यटन सर्किट, मंत्री सुदिव्य कुमार को भ्रमण में मिला 20 हाथियों का झुंड

बेतला से महुआडांड़ तक बनेग नया पर्यटन सर्किट, मंत्री सुदिव्य कुमार को भ्रमण में मिला 20 हाथियों का झुंड
पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि बेतला नेशनल पार्क से महुआडांड़ तक नया पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा.
Published : July 24, 2026 at 1:07 PM IST
पलामू: बेतला नेशनल पार्क से महुआडांड़ तक नया पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा. फिलहाल बेतला नेशनल पार्क इलाके में टाइगर सफारी की सुविधा भी उपलब्ध है. नया सर्किट बनने से पलामू किला के साथ-साथ महुआडांड़ तक टाइगर सफारी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. दरअसल बुधवार को बेतला नेशनल पार्क में टाइगर फाउंडेशन की बैठक हुई.
मंत्री सुदिव्य कुमार ने की टाइगर फाउंडेशन के बैठक की अध्यक्षता
टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं. लेकिन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने की थी. गुरुवार को मंत्री ने बेतला नेशनल पार्क के बाहरी इलाके का भ्रमण किया और पर्यटन से जुड़ी हुई कई गतिविधियों का जानकारी ली. इसी कड़ी में पार्क से बाहर पलामू किला के ग्रास लैंड के इलाके में मंत्री को 20 हाथियों का झुंड मिला है. इसी दौरान मंत्री ने बेतला से लेकर महुआडांड़ तक नया पर्यटन सर्किट बनाने की सहमति दे दी है.
मंत्री ने की ट्री ट्रैकर एप को लांच
मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को ट्री ट्रैकर एप को लांच किया, जबकि गारु में आजीविका दीदी केंद्र और प्रकृति चेतना केंद्र का उद्घाटन भी किया है. इस दौरान बेतला नेशनल पार्क में स्कूली बच्चे भी मौजूद थे. उन्होंने गुरुवार के सुबह इलाके के स्थानीय ग्रामीण के साथ मुलाकात भी की है और कई बिंदुओं पर बातचीत भी की. इस दौरान वन विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे. पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि मंत्री ने हाथी मानव संघर्ष के रोकने के लिए गजरक्षा एवं डैश बोर्ड की सहमति दी है.
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