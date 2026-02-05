ETV Bharat / state

शिबू सोरेन की जीवनी पर बनेगी फिल्म, तथ्य जुटाने के लिए गुरुजी के साथी से मिलने धनबाद पहुंचे मंत्री सुदिव्य

दिवंगत शिबू सोरेन के साथी शंकर किशोर महतो से जानकारी लेते मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद:दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पर फिल्म बनने वाली है. इसी कड़ी में झारखंड के पर्यटन एवं खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उन आंदोलनकारियों से मिल रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी.

झारखंड के पर्यटन एवं खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू धनबाद के राजगंज प्रखंड स्थित लाठाटांड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड आंदोलनकारी शंकर किशोर महतो से मुलाकात की. शंकर किशोर महतो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षकालीन साथियों में से एक रहे हैं.

जानकारी देते झारखंड के पर्यटन एवं खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू . (वीडियो-ईटीवी भारत)

शंकर किशोर महतो से मिले मंत्री सुदिव्य

मुलाकात के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड आंदोलन के दिनों की चर्चा करते हुए शंकर किशोर महतो से उनके संघर्ष से जुड़े अनुभवों के बारे में जानकारी ली. शंकर किशोर महतो ने बताया कि वे विनोद बिहारी महतो के माध्यम से आंदोलन से जुड़े थे. उन्होंने कहा कि आंदोलन के शुरुआती दौर में कार्यकर्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कई बार साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए आर्थिक सहयोग तक जुटाना पड़ता था.

शंकर किशोर ने साझा किए अनुभव

शंकर किशोर महतो ने बताया कि उस समय टुंडी विधानसभा क्षेत्र के पलमा में उनके घर से संगठन का संचालन किया जाता था. बाद में पोखरिया में आश्रम बना, जहां से झारखंड आंदोलन की गतिविधियां संचालित होने लगीं. शिवाजी समाज के माध्यम से आंदोलन को गति मिली, जिससे गुरुजी शिबू सोरेन जुड़े हुए थे.

दिवंगत शिबू सोरेन के साथी शंकर किशोर महतो को तस्वीर भेंट करते मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू. (फोटो-ईटीवी भारत)

तीन घंटे की बनेगी फिल्म

वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन और संघर्ष पर आधारित लगभग तीन घंटे की एक फीचर फिल्म बनने वाली है. जिसे लेकर गहन शोध कार्य चल रहा है. उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के संघर्षकाल के साथी अब बहुत कम जीवित हैं और उनकी संख्या सीमित है. इसी वजह से उनके साथ रहे आंदोलनकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथ्य जुटाए जा रहे हैं.