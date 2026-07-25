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Shravani Mela 2026: 28 जुलाई तक पूरी होंगी तैयारियां, AI कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

श्रावणी मेला को लेकर तैयारियों को लेकर मंत्री ने की बैठक (देवघर) ( ETV Bharat )

देवघर: राजकीय श्रावणी मेला को लेकर तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनी देवघर पहुंचे.

यहां मंत्री ने सबसे पहले कांवरिया पथ का निरीक्षण किया. इसके बाद सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ लंबी समीक्षा बैठक कर मेले की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की.

इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि इस वर्ष श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने बताया कि सभी टेंट सिटी में आवासन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है. इसके अलावा पेयजल, शौचालय, स्नानगृह, मिस्ट कूलिंग और इंद्र वर्षा (वाटर स्प्रे) जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को भी हाईटेक बनाया जा रहा है. मेला क्षेत्र में स्थापित ओपी, ट्रैफिक ओपी, स्वास्थ्य केंद्र, सूचना एवं सहायता केंद्र, विद्युत केंद्र, पर्यटन केंद्र और मातृत्व विश्राम गृह के साथ-साथ टेंट सिटी में तैनात पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक के साथ समर्पित भाव से श्रद्धालुओं की सेवा करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इस बार पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी AI आधारित इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी. जिससे व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा सके. पर्यटन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 28 जुलाई तक श्रावणी मेले से जुड़ी सभी तैयारियां धरातल पर पूरी कर ली जाएंगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित देवघर दौरे में हुए बदलाव पर मंत्री ने कहा कि अपरिहार्य कारणों से मुख्यमंत्री शनिवार को नहीं आ सके. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री अगले एक-दो दिनों में देवघर आ सकते हैं.