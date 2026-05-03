देवघर श्रावणी मेला 2026 की तैयारी की मंत्री सुदिव्य कुमार ने की समीक्षा, कहा-श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
देवघर श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार ने समीक्षा बैठक की है.
Published : May 3, 2026 at 4:10 PM IST
देवघर: श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 31 जुलाई से शुरू होने वाले इस राजकीय मेले को लेकर रविवार को झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. देवघर के सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में देवघर और दुमका के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे.
श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकताः सुदिव्य कुमार
बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और बेहतर इंतजाम किए जाएंगे. बैठक में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर की व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा की गई. दोनों तीर्थस्थलों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को लेकर आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया.
बैठक में देवघर डीसी शशि प्रकाश सिंह, एसपी प्रवीण पुष्कर, दुमका के डीसी अभिजीत सिन्हा और एसपी पीतांबर सिंह ने अपने-अपने जिलों में चल रही तैयारियों की जानकारी मंत्री को दी. वहीं संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे.
एआई तकनीक से होगी मेला क्षेत्र की निगरानी
मंत्री ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं के संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. श्रावणी मेले के दौरान व्यवस्था की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.साथ ही संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
फुटओवर ब्रिज निर्माण को लेकर कही ये बात
वहीं फुटओवर ब्रिज निर्माण को लेकर मंत्री ने कहा कि इसका डीपीआर तैयार हो चुका है. हालांकि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे पूरा होने में समय लगेगा. मंत्री ने भरोसा जताया कि 31 जुलाई से पहले श्रावणी मेले की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और मेला शुरू होने तक देवघर और दुमका एक बेहतर और सुव्यवस्थित रूप में देश के सामने होगा.
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