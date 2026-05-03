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देवघर श्रावणी मेला 2026 की तैयारी की मंत्री सुदिव्य कुमार ने की समीक्षा, कहा-श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

देवघर में अधिकारियों के साथ बैठक करते मंत्री सुदिव्य कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )