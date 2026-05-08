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सीसीएल खूनी झड़प में मारे गए दिलीप के परिजनों से मिले मंत्री, कहा - पीड़ित परिवार के साथ हैं हमेशा

गिरिडीह: पांच मई की देर शाम को सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के क्रशर (सीपी साइडिंग) के पास खूनी संघर्ष हो गया था. यहा खंडीहा निवासी दिलीप दास की हत्या कर दी गई थी. इस मामले को लेकर काफी हो हंगामा भी हुआ. मृतक दिलीप की मां ने मुफस्सिल थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी है. इस बीच शुक्रवार की सुबह क्षेत्र के विधायक सह सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार मृतक दिलीप के घर पहुंचे.

मृतक दिलीप की मां कौशल्या देवी और उनके घर के अन्य सदस्यों से मंत्री ने मुलाकात की. इस दौरान मृतका की मां ने बताया कि मंगलवार की शाम को दिलीप अपनी बहन के घर बगुलवाटांड जा रहा था. इसी बीच सीसीएल के अधिकारी रामसागर समेत अन्य कर्मियों ने उसकी हत्या कर दी. मंत्री ने कौशल्या की मां से कहा कि 'जो भी मदद होगी, की जाएगी, रोजगार भी दिलाने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा जो भी मदद है की जाएगी.'

दिलीप के परिजनों से मिले मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)

मृतक की मां से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 'तोर चेहरा देखकर लगे करे हो कि असकरे (अकेले) तो परिवार चलेले हीं, टूटे के जरूरत न है, तू मजबूत हीं एकदम परिवार बचा लभी, बाकी हमनी के पूरा सहयोग रहतो, बेटी- नतनी के रिश्ता तो लगो जो होते मदद करल जीतो.'

इस दौरान लोगों ने मंत्री को बताया कि सीसीएल के गार्ड का मनोबल बढ़ा हुआ है. यहां के स्थानीय लोगों को गार्ड कुछ समझते नहीं है. जबकि बाहरी लोगों के साथ इनकी सेटिंग है. मंत्री ने सभी की शिकायत को गंभीरता से सुना और आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया.