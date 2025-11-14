ट्रेड फेयर के उद्घाटन में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए मंत्री सुदिव्य कुमार, कहा- झारखंड की तरफ भी आकर्षित होंगी कंपनियां
ट्रेड फेयर में शामिल होने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार दिल्ली रवाना हुए. उन्होंने झारखंड की तरफ निवेशकों के आने की उम्मीद जताई है.
Published : November 14, 2025 at 2:56 PM IST
गिरिडीह: दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन शुक्रवार से शुरू है. यह ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा. 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यपार मेला में 12 देश और 30 राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस मेला के स्टेट पार्टनर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र हैं, जबकि झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है.
इस ट्रेड फेयर में झारखंड को भी ट्रेड और इंडस्ट्री में बेस्ट एचीवर का अवार्ड मिला है. ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से नगर विकास सह तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. शुक्रवार को गिरिडीह हवाई अड्डे से मंत्री विशेष विमान पर सवार होकर निकले हैं. एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इस ट्रेड फेयर में मंत्री सुदिव्य झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे.
गिरिडीह से दिल्ली रवाना होने के क्रम में मंत्री सुदिव्य ने पत्रकारों से बात की और ट्रेड फेयर की जानकारी दी. उन्होंने ट्रेड फेयर के महत्व के बारे में बताया. मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि 'इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड ने भी अपनी बेहतरीन भागीदारी की है. फेयर में झारखंड का एक पवेलियन है और झारखंड को भी ट्रेड में, इंडस्ट्री में बेस्ट एचीवर का अवार्ड मिला है. हम इन चीजों को शो केस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि झारखंड की तरफ भी निवेशक, काम करने वाली अच्छी कंपनियां आकर्षित हो. इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश पर ट्रेड फेयर के उदघाटन कार्यक्रम में जा रहा हूं'.
