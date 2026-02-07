ETV Bharat / state

दलमा बनेगा झारखंड का नया पर्यटन हब, मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया 30 ईको कॉटेज का भूमि पूजन, जंगल सफारी का भव्य शुभारंभ

दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने ईको कॉटेज के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया.

Dalma Wildlife Sanctuary
जंगल सफारी का शुभारंभ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
पूर्वी सिंहभूम/रांची : झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. ‘अबुआ सरकार’ के पर्यटन विकास संकल्प को साकार करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने शनिवार को दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में 30 ईको कॉटेज का विधि-विधान से भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया. साथ ही, उन्होंने सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर बहुप्रतीक्षित जंगल सफारी का भव्य शुभारंभ भी किया.

यह आयोजन दलमा को एक संगठित और आधुनिक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है. कार्यक्रम में घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन एवं ईचागढ़ विधायक सविता महतो की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी खास बना दिया.

Dalma Wildlife Sanctuary
जंगल सफारी का शुभारंभ (Etv Bharat)

पर्यटकों को मिलेगा प्रकृति के बीच आरामदायक प्रवास

मंत्री सुदिव्य कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि 30 ईको कॉटेज के निर्माण से पर्यटकों को अभ्यारण्य के समीप ठहरने की बेहतरीन सुविधा मिलेगी. इससे सैलानी प्राकृतिक वातावरण में रहकर दलमा की पहाड़ियों, हरियाली और जैव विविधता का नजदीक से आनंद ले सकेंगे. सरकार का उद्देश्य पर्यटकों के प्रवास को सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है.

जंगल सफारी से बढ़ेगा रोमांच

जंगल सफारी के शुभारंभ के बाद मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने स्वयं सफारी के माध्यम से अभ्यारण्य का भ्रमण किया. इस नई सुविधा से अब पर्यटक दलमा के जंगलों में सुरक्षित तरीके से वन्यजीवों और प्राकृतिक सौंदर्य का रोमांचक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे.

Dalma Wildlife Sanctuary
जंगल सफारी का शुभारंभ (Etv Bharat)

स्थानीय विकास और रोजगार को मिलेगी गति

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा,“दलमा झारखंड की प्राकृतिक धरोहर का केंद्र है. इसे पर्यटन हब बनाने का हमारा संकल्प अब धरातल पर उतर रहा है. ईको कॉटेज और जंगल सफारी से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे.”

