दलमा बनेगा झारखंड का नया पर्यटन हब, मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया 30 ईको कॉटेज का भूमि पूजन, जंगल सफारी का भव्य शुभारंभ

पूर्वी सिंहभूम/रांची : झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. ‘अबुआ सरकार’ के पर्यटन विकास संकल्प को साकार करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने शनिवार को दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में 30 ईको कॉटेज का विधि-विधान से भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया. साथ ही, उन्होंने सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर बहुप्रतीक्षित जंगल सफारी का भव्य शुभारंभ भी किया.

यह आयोजन दलमा को एक संगठित और आधुनिक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है. कार्यक्रम में घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन एवं ईचागढ़ विधायक सविता महतो की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी खास बना दिया.

जंगल सफारी का शुभारंभ (Etv Bharat)

पर्यटकों को मिलेगा प्रकृति के बीच आरामदायक प्रवास

मंत्री सुदिव्य कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि 30 ईको कॉटेज के निर्माण से पर्यटकों को अभ्यारण्य के समीप ठहरने की बेहतरीन सुविधा मिलेगी. इससे सैलानी प्राकृतिक वातावरण में रहकर दलमा की पहाड़ियों, हरियाली और जैव विविधता का नजदीक से आनंद ले सकेंगे. सरकार का उद्देश्य पर्यटकों के प्रवास को सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है.

जंगल सफारी से बढ़ेगा रोमांच