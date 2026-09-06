मंत्री सुदिव्य कुमार को अंतिम जोहार: पुत्र ने दी मुखाग्नि, नम हुई आंखों से बोले लोग 'अमर रहेंगे सोनू'
गिरिडीह के हरसिंगरायडीह के शमशान घाट पर मंत्री सुदिव्य कुमार का अंतिम संस्कार किया गया.
Published : September 6, 2026 at 9:59 PM IST
गिरिडीहः हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे सुदिव्य कुमार नहीं रहे. रविवार (6 सितंबर) की सुबह उन्होंने प्राण त्यागे. मंत्री सह गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद शाम को हरसिंगरायडीह के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ.
यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में दिवंगत मंत्री के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके पुत्र हर्ष ने दिया. जबकि इस दौरान दिवंगत मंत्री की बड़ी पुत्री सृष्टि भी मौजूद रहीं. हर्ष ने जब अपने नन्हें हाथों से दिवंगत पिता को मुखाग्नि तो यहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई. सभी एक स्वर में कहने लगे कि 'जब तक सूरज चांद रहेगा, सुदिव्य तेरा नाम रहेगा'. मुखाग्नि देने के बाद आगे घाट में मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत के साथ साथ मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री योगेंद्र महतो, विधायक जयराम महतो समेत कई नेताओं, अधिकारियों ने दिवंगत को नमन किया.
अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग
इससे पहले लगभग शाम 4 बजे दिवंगत की अंतिम यात्रा उनके घर से निकाली गई. सीएम हेमंत ने भी कांधा दिया तो बारी बारी से लोग कांधा देते रहे. फिर वाहन पर पार्थिव शरीर को रखते हुए आगे यात्रा निकली. इस दौरान लोग सुदिव्य की अंतिम झलक पाने को बेताब दिखे, जगह-जगह बच्चे-बूढ़े, महिलाओं का तांता लगा रहा.
वहीं हरेक कोने में मंत्री सुदिव्य कुमार की तस्वीर के साथ अंतिम जोहार लिखा था. अंतिम संस्कार के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया और बताया कि किस तरह सुदिव्य उनके बड़े भाई सामान थे. किस तरह से सुदिव्य ने न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई बल्कि राज्य को भी मजबूती देने में जुटे रहे.
बता दें कि शनिवार की रात को उनके सीने में दर्द उठा था जिसके बाद उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया. यहां इलाज के दौरान रविवार की सुबह उनका निधन हो गया. निधन के बाद सत्ता पक्ष-विपक्ष के कई नेता श्रद्धांजलि देने दिवंगत के आवास पहुंचे. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंचीं.
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