ETV Bharat / state

मंत्री सुदिव्य कुमार को अंतिम जोहार: पुत्र ने दी मुखाग्नि, नम हुई आंखों से बोले लोग 'अमर रहेंगे सोनू'

गिरिडीह के हरसिंगरायडीह के शमशान घाट पर मंत्री सुदिव्य कुमार का अंतिम संस्कार किया गया.

Minister Sudivya Kumar last rites with his son lighting funeral pyre his father at Harsinhraydih cremation ground in Giridih
गिरिडीह के हरसिंगरायडीह के शमशान घाट पर मंत्री सुदिव्य कुमार का अंतिम संस्कार किया गया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 9:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीहः हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे सुदिव्य कुमार नहीं रहे. रविवार (6 सितंबर) की सुबह उन्होंने प्राण त्यागे. मंत्री सह गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद शाम को हरसिंगरायडीह के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ.

यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में दिवंगत मंत्री के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके पुत्र हर्ष ने दिया. जबकि इस दौरान दिवंगत मंत्री की बड़ी पुत्री सृष्टि भी मौजूद रहीं. हर्ष ने जब अपने नन्हें हाथों से दिवंगत पिता को मुखाग्नि तो यहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई. सभी एक स्वर में कहने लगे कि 'जब तक सूरज चांद रहेगा, सुदिव्य तेरा नाम रहेगा'. मुखाग्नि देने के बाद आगे घाट में मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत के साथ साथ मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री योगेंद्र महतो, विधायक जयराम महतो समेत कई नेताओं, अधिकारियों ने दिवंगत को नमन किया.

गिरिडीह के हरसिंगरायडीह के शमशान घाट पर मंत्री सुदिव्य कुमार का अंतिम संस्कार किया गया. (ETV Bharat)

अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग

इससे पहले लगभग शाम 4 बजे दिवंगत की अंतिम यात्रा उनके घर से निकाली गई. सीएम हेमंत ने भी कांधा दिया तो बारी बारी से लोग कांधा देते रहे. फिर वाहन पर पार्थिव शरीर को रखते हुए आगे यात्रा निकली. इस दौरान लोग सुदिव्य की अंतिम झलक पाने को बेताब दिखे, जगह-जगह बच्चे-बूढ़े, महिलाओं का तांता लगा रहा.

वहीं हरेक कोने में मंत्री सुदिव्य कुमार की तस्वीर के साथ अंतिम जोहार लिखा था. अंतिम संस्कार के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया और बताया कि किस तरह सुदिव्य उनके बड़े भाई सामान थे. किस तरह से सुदिव्य ने न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई बल्कि राज्य को भी मजबूती देने में जुटे रहे.

बता दें कि शनिवार की रात को उनके सीने में दर्द उठा था जिसके बाद उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया. यहां इलाज के दौरान रविवार की सुबह उनका निधन हो गया. निधन के बाद सत्ता पक्ष-विपक्ष के कई नेता श्रद्धांजलि देने दिवंगत के आवास पहुंचे. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंचीं.

इसे भी पढ़ें- साढ़े तीन साल में तीन शिक्षा मंत्रियों का निधन: झारखंड की राजनीति में एक दुखद संयोग

इसे भी पढ़ें- IAP झारखंड ने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को दी श्रद्धांजलि, स्थगित किया विश्व फिजियोथेरेपी डे कार्यक्रम

इसे भी पढ़ें- मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से शिक्षा और खेल जगत में शोक, कई कार्यक्रम स्थगित

TAGGED:

सुदिव्य कुमार का अंतिम संस्कार
GIRIDIH
MINISTER SUDIVYA KUMAR
MINISTER SUDIVYA KUMAR PASSES AWAY
MINISTER SUDIVYA KUMAR PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.