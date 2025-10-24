रांची में मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, लंबित कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश
मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए.
Published : October 24, 2025 at 2:03 PM IST
रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां जोरों पर हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार ने राजधानी के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और श्रद्धालुओं के आवागमन की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों को समय पर पूरा कर लिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.
लोक आस्था का प्रतीक है छठ मइया की आराधना: मंत्री सुदिव्य कुमार
निरीक्षण के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि छठ पर्व झारखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए इसके सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि छठ मइया की आराधना लोक आस्था, शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक है. यह पर्व सामाजिक समरसता और जनभागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है. सरकार का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कर सके.
आज राजधानी राँची के विभिन्न छठ घाटों का दौरा कर पूजा की तैयारियों एवं सुविधाओं का जायज़ा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।— Sudivya Kumar (@kumarsudivya) October 24, 2025
हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरे राज्य में छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
छठ मइया की कृपा सभी झारखण्डवासियों… pic.twitter.com/NI2SR5dy28
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाटों पर प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ हो, स्वच्छता बनी रहे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. इसके साथ ही उन्होंने जल स्तर और घाटों की मजबूती की भी जानकारी ली. मंत्री ने कहा कि हर घाट पर एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमों की तैनाती होनी चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
भव्य रूप में तैयार किए जाएंगे घाट
निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने मंत्री से मुलाकात की और कुछ सुझाव भी दिए. मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि घाटों के आसपास अस्थायी शौचालय, पेयजल व्यवस्था और पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
जनता की आस्था का सम्मान करती है सरकार: मंत्री सुदिव्य कुमार
इसके साथ ही मंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा, छठ मइया की कृपा सभी झारखंडवासियों पर सदा बनी रहे. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम कर्मियों की सराहना की, जो दिन-रात छठ घाटों को तैयार करने में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार, जनता की आस्था का सम्मान करती है और इस बार राजधानी रांची के सभी घाटों पर छठ पर्व को भव्य और सुरक्षित रूप से मनाया जाएगा.
रांची के सभी प्रमुख छठ घाटों कांके डैम, हटिया डैम, रजेंद्र सरोवर, जेल तालाब, मोरहाबादी तालाब, स्वर्णरेखा नदी और दूसरे स्थलों पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है. सभी छठ घाटों को साफ-सुथरा, सुरक्षित और आकर्षक बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये घाट श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए भव्य रूप में तैयार होंगे. किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी: सुशांत गौरव, नगर आयुक्त
राजधानी में छठ की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. जगह-जगह सफाई, सड़कों की मरम्मत और बिजली के खंभों पर रोशनी की व्यवस्था की जा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार छठ पूजा में राजधानी के घाटों पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ेगी और रांची छठ मइया की भक्ति में डूब जाएगा.
