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पतरातू लेक रिसॉर्ट को मिली नई पर्यटन पहचान, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन

पतरातू लेक रिसॉर्ट झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है. प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस रिसॉर्ट में झील के बीच बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और शाम को संगीत की लय पर थिरकते म्यूजिकल फाउंटेन अब पर्यटकों के नए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं. उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इन सुविधाओं का अवलोकन किया और उनकी प्रशंसा की.

इस अवसर पर रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज, विधायक ममता देवी, विधायक रोशनलाल चौधरी, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे.

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध पतरातू डैम लेक रिसॉर्ट में लगातार पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ा रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को दो आकर्षक नई सुविधाएं शुरू की गईं. राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया.

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला राज्य है. सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा, “पतरातू लेक रिसॉर्ट अपनी खूबसूरत वादियों और शांत वातावरण के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है. फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन जैसी आधुनिक सुविधाओं के जुड़ने से यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे.”

पर्यटन विभाग के अनुसार, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के दो हिस्सों का नाम ‘मयूराक्षी’ और ‘कोयल’ रखा गया है. यहां पारिवारिक समारोह, कॉर्पोरेट बैठकें, सामाजिक कार्यक्रम और विशेष आयोजन आयोजित किए जा सकेंगे. वहीं म्यूजिकल फाउंटेन शाम के समय रंग-बिरंगी रोशनियों और संगीत की धुनों पर पानी के फव्वारों का मनमोहक प्रदर्शन करेगा, जो पतरातू डैम के प्राकृतिक नजारे के साथ मिलकर पर्यटकों को यादगार अनुभव देगा. सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी इसी तरह की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे झारखंड की पर्यटन पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिले.

फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में मंत्री और अन्य (Etv Bharat)

उद्घाटन के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और म्यूजिकल फाउंटेन के प्रदर्शन का आनंद लिया. रंगीन रोशनियों, संगीत और झील के प्राकृतिक सौंदर्य का यह अद्भुत मेल पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव साबित हो रहा है. इन नई परियोजनाओं से पतरातू लेक रिसॉर्ट में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी.

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