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पर्यटन को उड़ान: दलमा में 'दलमा इको रिट्रीट' की शुरुआत, 15 इको-फ्रेंडली कॉटेज का भव्य उद्घाटन

मंत्री सुदिव्य कुमार ने सरायकेला में 'दलमा इको रिट्रीट' का उद्घाटन किया.

Dalma Eco Retreat
दलमा इको रिट्रीट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 7:20 PM IST

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सरायकेला: झारखंड में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से सरायकेला-खरसावां जिले स्थित दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के माकुलाकोचा में 'दलमा इको रिट्रीट' का रविवार को विधिवत शुभारंभ हुआ.

पर्यटन, कला-संस्कृति एवं खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया. इस अवसर पर ईचागढ़ की विधायक सबिता महतो, घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन सहित सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

दलमा में 'दलमा इको रिट्रीट' की शुरुआत (Etv Bharat)

अतिथियों ने नवनिर्मित कॉटेज का निरीक्षण कर इसे राज्य में इको-टूरिज्म और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास करार दिया.​ पत्रकारों से बातचीत के दौरान पर्यटन मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इन पर्यावरण-अनुकूल कॉटेज का निर्माण कराया गया है. इसका किराया 3,500 रुपये प्रति रात रखा गया है, जिसमें नाश्ता भी शामिल है. इससे इको डेवलपमेंट कमिटी के माध्यम से स्थानीय और प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे.

Dalma Eco Retreat
उद्घाटन करते मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि नेतरहाट के मैग्नोलिया में ग्लास ब्रिज जैसी अन्य पर्यटन विकास योजनाएं भी प्रगति पर हैं. ​

वन प्रमंडल पदाधिकारी सब आलम ने बताया कि पर्यटन विभाग की निधि से कुल 15 इको-कॉटेज तैयार किए गए हैं. इसका संचालन स्थानीय समिति करेगी और प्राप्त राजस्व का उपयोग कर्मचारियों के वेतन के लिए होगा. पर्यटक इन कॉटेज की ऑनलाइन बुकिंग dalmawildlife.com तथा झारखंड पर्यटन (JTDC) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं.

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