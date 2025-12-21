ETV Bharat / state

धनबाद में भटिंडा फॉल और तोपचांची झील पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित, पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिया आश्वासन

धनबाद दौरे पर मंत्री सुदिव्य कुमार पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा पार्क में एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया.

मंत्री सुदिव्य कुमार और विधायक राज सिन्हा (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 21, 2025 at 8:32 PM IST

धनबाद: झारखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार रविवार को धनबाद पहुंचे. जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र आठ लेन हाइवे के पास मौजूद बिरसा मुंडा पार्क में पहुंचकर उन्होंने वंडर ब्लूम एंड एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया. इस दौरान मंत्री विधायक राज सिन्हा के साथ भटिंडा फॉल भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने फॉल के वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली. मंत्री सुदिव्य कुमार ने फॉल का जायजा लेकर राज्य के पर्यटन सूची में भटिंडा फॉल को शामिल करने की बात कही है.

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा भटिंडा फॉल: मंत्री

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि भटिंडा फॉल की खूबसूरती को खुद देखना चाहता था. उन्होंने कहा कि फॉल में सुविधाओं और अन्य संसाधन की जरूरत है, उसे समझने की कोशिश की. मंत्री ने कहा कि अधिकारियों से फॉल को लेकर बातचीत भी हुई है. सुदिव्य कुमार ने बहुत जल्द सुविधाओं में बढ़ोतरी और अन्य कई परिवर्तन करने का आश्वासन दिया.

जानकारी देते मंत्री सुदिव्य कुमार (ईटीवी भारत)

एवियरी पार्क का किया उद्घाटन

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने बिरसा मुंडा पार्क में एवियरी और फ्लावर पार्क का उद्घाटन भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद वासियों के लिए एवियरी बिल्कुल नई है. कोयलांचल वासियों के लिए यह काफी सुखद एहसास देने वाला होगा. मंत्री ने कहा कि तोपचांची में पर्यटन को सरकार की ओर से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सदन में इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था, इसी संदर्भ में उन्होंने आज का ये दौरा किया.

भटिंडा फॉल का जायजा लेते मंत्री (ईटीवी भारत)

उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मंत्री के प्रति आभार जताया. विधायक ने कहा इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने को लगातार विधानसभा में मामला के उठाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि मंत्री सुदिव्य कुमार का दौरा आज उसी का नतीजा है.

