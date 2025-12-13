ETV Bharat / state

उसरी जलप्रपात की निखरेगी सुंदरता, 10 करोड़ की लागत से लगेगा 'चार चांद', मंत्री ने रखी आधारशीला

गिरिडीह: जिले के उसरी जलप्रपात प्रकृति की गोद में बसा यह मनमोहक क्षेत्र दशकों से सैलानियों को आकर्षित करता रहा है. यहां की सुंदरता के कायल महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर, वैज्ञानिक जेसी बोस, महर्षि अरविंद जैसे महान विभूति भी रहे थे. इस झरना में लोगों का आना सालों भर रहता है. अब इस झरना को और भी सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है. इसकी शुरुआत सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कर दी है. शनिवार को मंत्री ने यहां के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी है.

इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए झरना से जुड़ी यादों को शेयर किया. साथ ही बताया कि इस ऐतिहासिक झरना को किस तरह से विकसित करने की योजना है. मंत्री ने कहा 'उसरी झरना वास्तव में इस इलाके का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. यहां समग्र विकास का प्रारूप बनाया गया. अगले साल के जून माह तक सारा काम पूर्ण हो चुका होगा'. उन्होंने बताया कि स्थानीय भाषा में इसे हदहदवा कहते थे. भादो महीना में झरना की आवाज दूर-दूर तक सुनाई देती थी. जिसकी सुंदरता आज भी लोगों को आकर्षित करती है.

झरने की सौंदर्यीकरण को लेकर जानकारी देते मंत्री (ईटीवी भारत)





महिलाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह इलाका बीच में अशांत हुआ था. लेकिन जल प्रपात सुरक्षा समिति के गठन के बाद से यहां शांति है. अब जो भी यहां विकास होगा, कॉटेज, लॉन समेत सभी का देखभाल जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय महिलाओं को इसके लिए इंडियन होटल मैंनेजमेंट इंस्टिट्यूट रांची से प्रशिक्षण दिया जाएगा. अगले चरण में झरने तक बिजली पहुंचाने की बात कही है. इसके लिए मंत्री खुद के डिपॉजिट हेड से इसके लिए पैसा देंगे.