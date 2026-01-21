ETV Bharat / state

झारखंड की ऐतिहासिक विरासत को विश्व धरोहर के रूप में पहचान दिलाने का प्रयास, मंत्री सुदिव्य कुमार ने लंदन पुरातत्व संग्रहालय संग की चर्चा

लंदन पुरातत्व संग्रहालय के सदस्यों संग मंत्रणा करते झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार. ( फोटो-सौजन्य-आईपीआरडी )

रांचीः झारखंड के प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों से दुनिया को परिचित कराने के उद्देश्य से लंदन दौरे पर गए पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में झारखंड सरकार का एक शिष्टमंडल ने लंदन पुरातत्व संग्रहालय (MOLA) के साथ विस्तृत चर्चा की. इस दौरान झारखंड के प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के संरक्षण, वैज्ञानिक डेटा, तकनीकी मूल्यांकन और दीर्घकालिक प्रबंधन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.

इस बैठक में लंदन पुरातत्व संग्रहालय (MOLA) के एंड्रयू हेंडरसन-श्वार्ट्ज़, डॉ. सारा पेरी (University College London), वार्डेल आर्मस्ट्रांग (एसएलआर कंस्लटिंग ), डॉ. रोड्री गार्डनर, डॉ. लिंडसे लॉयड स्मिथ, जॉन ट्रेही, सिम्पसन और ब्राउन, सू व्हिटल, जॉन सैंडर्स, टॉम ऐडमैन (AECOM), नील मैकनैब (वेसेक्स पुरातत्व), डॉ. स्टू ईव, मैट लीवर्स (Arup), ऑटिली थॉर्नहिल, सीनियर कंसल्टेंट मौजूद थे.

यूके के 4 प्रमुख संस्थानों के साथ विचार-विमर्श

लंदन में हुई इस बैठक की जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि आज हमारी टीम यूके के 4 प्रमुख संस्थानों से संवाद कर रही है, ताकि सर्वोत्तम तकनीकी विशेषज्ञता के साथ आगे की ठोस कार्ययोजना बनाई जा सके. इन ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इस कदम से झारखंड की विरासत अब विश्व के सामने होगी. बैठक में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षण पद्धतियों, तकनीकी सहयोग और क्षमता-विकास के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई.

लंदन पुरातत्व संग्रहालय के सदस्यों संग बैठक में मौजूद झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार. (फोटो-सौजन्य-आईपीआरडी)

इसी क्रम में वार्डेल आर्मस्ट्रांग (एसएलआर कंस्लटिंग )के साथ आयोजित बैठक में झारखंड के मेगालिथिक, मोनोलिथिक और फॉसिल-समृद्ध स्थलों के वैज्ञानिक संरक्षण, पर्यावरण-संवेदी प्रबंधन और दीर्घकालिक योजना से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों से तकनीकी परामर्श किया गया. इन बैठकों का उद्देश्य झारखंड की प्राचीन विरासत के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञता के साथ एक संरचित एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करना है, जिससे इन स्थलों का संरक्षण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सुनिश्चित किया जा सके.

झारखंड के ऐतिहासिक स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रयास