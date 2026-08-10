मंत्री सुदिव्य कुमार ने भाजपा पर लगाया छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप, छात्रों से की बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में मंत्री सुदिव्य कुमार ने छात्र आंदोलन के बारे में जानकारी दी.
Published : August 10, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 7:46 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन और विधानसभा सभा घेराव के बीच विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन को पूरे मामले की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने छात्रों के आंदोलन को बीजेपी द्वारा हाईजैक होने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि विधानसभा घेराव के दौरान अगर कोई हिंसा होती है तो उसपर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
सदन में जानकारी देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सीआईडी की जांच में व्यापक गड़बड़ियों के मिलने के बाद जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ. अनुसंधान के क्रम में मिले साक्ष्यों के आधार पर सीआईडी ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा. पूछताछ के दौरान डिजिटल एवं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सीज किया गया. जो आगे अनुसंधान के क्रम में काम आएंगे.
उन्होंने बताया कि जब इन विषयों के बारे में छात्रों को सूचना मिली तो छात्र आंदोलनरत हो गए. कुछ दिनों तक तो छात्रों का आंदोलन ही चलता रहा, उनकी ओर से सरकार से कोई संवाद नहीं किया गया था. बाद में जब उनकी ओर से यह संवाद आया कि छात्र सरकार से या सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता चाहते हैं तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 तारीख को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया. इसमें दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव, चमरा लिंडा और मैं स्वयं था. हमलोगों ने लगातार छात्रों के प्रतिनिधियों से बातें की. उनके विषयों को समझने का प्रयास किया.
मंत्री ने बताया कि छात्र जिन मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, उन मांगो को मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में बांटा गया था. पहली कैटेगरी थी जांच, दूसरी कैटेगरी थी - परीक्षाओं का रद्दीकरण और तीसरी कैटेगरी थी- रिफॉर्म. इसके तहत जेपीएससी और जेएसएससी में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके एसओपी का निर्धारण सही तरीके से किया जाए.
'भाजपा ने छात्रों को भटकाने की कोशिश की'
उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय समिति के समक्ष छात्र प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में यह बात पूर्णरूपेण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनैतिक इरादे के चलते कुत्सित प्रयास करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को लटकाने और ध्यान भटकाने की कोशिश की. छात्रों का वह निर्दोष निर्मम आंदोलन, जिसमें वह अपने भविष्य के सवालों को लेकर चिंतित थे. उसे एक राजनीतिक नाटक में बदल दिया गया.
छात्रों से बात के क्रम में सरकार की ओर से छात्र प्रतिनिधिमंडल को तीन दिनों तक स्पष्ट मंतव्य दिया गया. जांच के मुद्दे पर सरकार की तरफ से ये बताया गया कि सीआईडी इसकी जांच कर ही रही है. तो आपराधिक मामले जो हैं, वह सीआईडी जांच करती रहेगी. चूंकि कुछ वित्तीय लेनदेन और गड़बड़ियों के सबूत भी आ रहे हैं और कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वेच्छा से यह बात कहा कि हम ईडी के द्वारा आर्थिक मसलों की जांच कराने को तैयार हैं और तत्पर हैं.
दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने का था तो छात्रों की मांग थी कि 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और साथ-साथ बैकलॉग 2023-25 को भी रद्द किया जाए. सरकार ने व्यापक गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर इस बात पर सहमति प्रदान की. 14वीं जेपीएससी के साथ बैकलॉग 2023-25 को भी रद्द कर दिया जाएगा.
टीडीपीएल द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं की होगी जांच
मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि छात्रों की यह मांग थी कि टीडीपीएल आउटसोर्स एजेंसी की वजह से यह गड़बड़ियां हुईं थी, उस एजेंसी द्वारा ली गई जितनी भी परीक्षाएं थी, वह रद्द की जाएं. सरकार कुछ परीक्षाओं को इसलिए रद्द नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन परीक्षाओं में परीक्षाफल प्रकाशित हो चुके थे और अभ्यर्थी नौकरी पर हैं. ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से यह वक्तव्य दिया गया कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को हम जांच के घेरे में रखते हैं, अगर व्यापक गड़बड़ियों के कुछ प्रमाण उपलब्ध होंगे, तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करने को तत्पर रहेगी.
तीसरा विषय छात्रों की तरफ से आया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. इसलिए सीजीएल को रद्द किया जाए. यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था, चूंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट ने की थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था और साथ में यह निर्देश दिया था कि हाई कोर्ट की निगरानी में यह जांच भी चलती रहे. इस परीक्षा के परीक्षाफल का भी प्रकाशन हो सके.
'सीजीएल परीक्षा रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकारी से बाहर'
उन्होंने कहा कि यह मामले चूंकि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, इसलिए राज्य सरकार इसे रद्द करने की स्थित में नहीं है. फिर भी हमने छात्रों को विश्वास अर्जित करने के उद्देश्य से यह आग्रह किया कि उच्च न्यायलय के एक सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में हम एक समिति बना देते हैं. जो जेएसएससी सीजीएल की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग करेगी. लेकिन दुर्भाग्यवश छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए.
मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मैं पूरी जवाबदेही के साथ कहता हूं कि छात्र इस बात को मान लेते लेकिन छात्र के पीछे जो उनके आका थे, जो किसी भी परिस्थिति में 10 तारीख को झारखंड की सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते थे. उन लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और आंदोलन को हाईजैक कर छात्रों को दिग्भ्रमित करके सरकार से टकराव के रास्ते उत्पन्न किया.
आगे उन्होंने बताया कि छात्रों का तीसरा विषय रिफॉर्म का है. जेपीएसएसी और जेएसएससी के एसओपी का रिफॉर्म कैसे होगा, इसके संबंध में सरकार ने उनको बहुत स्पष्ट उतर दिया कि हम आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई जमशेदपुर जैसे तकनीकी विशषज्ञ संस्थानों से उनकी राय लेकर हम एसओपी को रिफॉर्म करेंगे और आने वाले दिनों में गड़बड़ियों की आशंका को दूर करेंगे.
छात्रों का आंदोलन कम, भाजपा की राजनीति ज्यादा
सरकार का ये अप्रोच था कि हमारे छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन ना करें. लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही किसी भी समाधान का महत्वपूर्ण विषय होता है. हम छात्रों को इस ओर ले जाना चाहते थे. लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज जिस आंदोलन को रांची की सड़कें देख रही हैं. वह आंदोलन छात्रों का कम हो गया है, भाजपा की राजनीतिक उत्सिता का ज्यादा है.
मंत्री ने कहा कि छात्रों ने लगातार यह कहा है कि वे संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे और किसी भी तरह की उत्तेजना या हिंसा नहीं होगी. मुझे अपने छात्रों पर तो पूरा भरोसा है कि छात्रों ने जो वचन दिया है वह उसका अनुपालन करेंगे. लेकिन अगर रांची की सड़कें आज हिंसक दौर देखती हैं तो यह निश्चित रूप से भाजपा के उन उदंड अराजक तत्वों की हिंसा होगी, वैसे लोगों के साथ पूरी कठोरता और कड़ाई से कानून के दायरे में निपटने की आवश्यकता है. मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, वह वार्ता के टेबल पर आएं, सरकार उनका समाधान करने को तत्पर है.
जयराम बोले, क्यों है सीजीएल को रद्द करना जरूरी
इस दौरान जयराम महतो ने दो टूक कहा कि सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस अभय तिवारी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि उसका सेलेक्शन जेएसएससी सीजीएल से हुआ था. उसके दर्जन भर रिश्तेदार भी इसी परीक्षा से नौकरी पाए. उसने खुद स्वीकार किया है कि उसने करीब 400 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन करवाया है. ऐसे में इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए. इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए. जहां तक सरकार की दलील है कि कोर्ट के आदेश पर ही इस परीक्षा का रिजल्ट निकला है तो सरकार जिस तरह वित्तीय गड़बड़ी की जांच ईडी से करवाने को तैयार है, उसी तरह जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए सरकार को कोर्ट में आवेदन देना चाहिए.
सीबीआई को अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं
जयराम महतो ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान बार-बार कहा जा रहा है कि जेपीएससी-1 और जेपीएससी-2 की जांच सीबीआई कर रही थी. लेकिन उसका क्या फलाफल निकला. उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सीबीआई ने राज्य सरकार से 2024 में अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी. आज दो साल बीत चुके हैं लेकिन अबतक सरकार ने सहमति नहीं दी. जयराम महतो ने कहा कि छात्रों पर आज लाठीचार्ज हुआ है. उसकी जांच कराई जानी चाहिए.
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