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शिक्षा का हब बनने की तरफ गिरिडीह, इंजीनियरिंग कॉलेज की रखी गई आधारशिला

गिरिडीह में बेहतरीन शिक्षा संसाधन का वादा हेमंत सोरेन की सरकार ने किया था, इसकी शुरुआत हो गई है.

Giridih engineering college
कॉलेज का शिलान्यास करते मंत्री और विधायक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 5:49 PM IST

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गिरिडीह: पिछले कुछेक वर्ष से से सदर विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार लगातार कह रहे हैं कि चंद वर्षो में गिरिडीह जिला शिक्षा का हब बन जाएगा. गांडेय की विधायक सह मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुंर्मू भी यही बात दोहरा रही हैं. अब यह वादा हकीकत में बदलने जा रहा है. इसकी शुरुआत इंजीनियरिंग कॉलेज से हो गई है. आईए कॉलेज के भवन की नींव गुरुवार को पचम्बा थाना इलाके के जरीडीह में रख दी गई है.

समारोह के साथ हुआ शिलान्यास

इस शिलान्यास को लेकर जिला प्रशासन ने एक समारोह का आयोजन किया. समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर एवं आवास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार थे. जबकि गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रही. इनके अलावा गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ बिमल कुमार की भी उपस्थिति रही.

मंत्री और विधायक ने किया कॉलेज का शिलान्यास (Etv Bharat)

यहां भूमि पूजा के उपरांत मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि वादा के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार धरातल पर काम करती है. वादा किया था जिले को शिक्षा का हब बनाने का. इसकी शुरुआत इस इंजीनियरिंग कॉलेज से रख दी गई है. आगे गिरिडीह को और भी कई तोहफा मिलेगा. मंत्री ने कहा यहां के बच्चों उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा. सबकुछ घर के पास ही मिलेगा. मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले को बहुत कुछ दिया है. उन्होंने बताया कि जब मेरा विधायक का कार्यकाल था और मैं अपनी मांगों को लेकर उनके पास जाता था तो शिक्षा के क्षेत्र में कभी उनकी तरफ से ना नहीं हुआ.

एक प्रसंग का जिक्र करते हुए बताया कि जब मैं विधायक था और गिरिडीह कॉलेज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ बैठा था तो उसी समय उनके पास सूचना आयी कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्वीकृति हो गई है. मुख्यमंत्री ने गिरिडीह कॉलेज के प्रांगण से यूनिवर्सिटी के सौगात की घोषणा की थी. 2024 में कल्पना सोरेन के जीतने के बाद मेरी ताकत बढ़ गई. गिरिडीह जिले में योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री की पत्नी सह विधायक की ताकत का बड़ा सहारा मिला. मुझे खुशी है कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी, गिरिडीह इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, पॉलिटेक्निक इसी कैम्पस में होने जा रहा है. साथ ही साथ कल चार मेडिकल कॉलेज की मंजूरी हुई जिसमें गिरिडीह भी है. मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह को अग्रणी बनाने के लिए बहुत कुछ दिया है.

बच्चों के लिए सीएम लगातार तैयार कर रहे हैं योजना

गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हमारे बच्चे जो कल का भविष्य हैं उनके हित को देखते हुए हेमंत सोरेन की सरकार लगातार काम कर रही है. यह इंजीनियरिंग कॉलेज उसका उदाहरण है. यहां हॉस्टल भी होगा और बच्चों का भविष्य यहां से उज्जवल होगा. उन्होंने कहा कि यहां बड़े-बड़े भवनों के साथ हमारे बच्चों के सपने साकार होंगे. हमें यह विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड अव्वल करेगा.

ये रहे मौजूद

इस दौरान मेयर प्रमिला मेहरा, जिला बीससूत्री उपाध्यक्ष सह जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, डीडीसी स्मिता कुमारी के साथ कई लोग मौजूद थे.

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