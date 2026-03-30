जेएमएम स्थापना दिवस: बोले मंत्री सुदिव्य और कल्पना- झारखंडियों की आवाज बनने असम गए हैं सीएम
गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया.
Published : March 30, 2026 at 10:56 PM IST
गिरिडीहः झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह का 53वां स्थापना दिवस समारोह गिरिडीह के झंडा मैदान में मनाया गया. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री सुदिव्य कुमार रहे. जबकि यहां गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी उपस्थित रहे.
यहां भीड़ को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि 4 मार्च 1973 को जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन में इसी झंडा मैदान से जिस पार्टी की स्थपना की थी. वह जेएमएम आज झारखंड में वटवृक्ष बन चुका है. आने वाले दिनों में जेएमएम पूरे देश में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करेगी. आज झारखंडियों-आदिवासियों की आवाज बनने के लिए सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन असम गए हैं. आने वाले वर्षो में देश के 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व हेमंत सोरेन करेंगे.
यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड को विकसित करने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं. उनका सपना है कि वर्ष 2050 तक यह राज्य पूरी तरह न सिर्फ विकसित हो बल्कि वैश्विक पटल पर भी झारखंड की अपनी पहचान हो.
विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन यहां में सभी वर्ग के दर्द को समझते हैं. दिशोम गुरू शिबू सोरेन सभी को शिक्षित होने को कहा था. हेमंत सोरेन गुरूजी के सपना को पूरा करने में जुटे हैं. यहां गरीब बच्चों के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय को स्थापित किया जहां बच्चों को सीबीएसई पैटर्न में बेहतर शिक्षा मिल रही है. जिन बच्चों ने विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा था उनके सपने को सच करने का काम हेमंत सोरेन ने किया.
गिरिडीह ने दिया सम्मान
कल्पना सोरेन ने कहा कि वह ओडिशा से बहू बनकर झारखंड आयी थी. गिरिडीह और गांडेय के लोगों ने उन्हें बेटी बनाया और पूरा सम्मान दिया. कल्पना ने कहा कि हेमंत सोरेन एक एक झारखंडी की आवाज है और उनका पूरा जीवन यहां की जनता के लिए समर्पित है. आज सीएम असम में हैं. सीएम हेमंत असम सिर्फ आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने गए हैं. सभी को उनके साथ खड़ा रहना है.
इस कार्यक्रम को टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, मेयर प्रमिला मेहरा समेत कई लोगों ने संबोधित किया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की. जबकि इस दौरान पूर्व मंत्री बेबी देवी, डिप्टी मेयर सुमित कुमार, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के अलावा महालाल सोरेन, शाहनवाज अंसारी, अजीत कुमार पप्पू, शालिनी गुप्ता, दिलीप मंडल, हरगौरी साहू, तेजलाल मण्डल, अर्जुन रवानी, रॉकी सिंह, दिलीप रजक समेत कई लोग मौजूद रहे.
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