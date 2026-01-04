ETV Bharat / state

केंद्र में भाजपा के आने के बाद युवाओं की बढ़ी मोबाइल पर निर्भरता, विचारधारा को प्रभावित करने का हो रहा है प्रयास : सुदिव्य

झारखंड छात्र मोर्चा के सम्मेलन में मंत्री सुदिव्य ने भाजपा पर कई आरोप लगाए.

Minister Sudivya Kumar
झारखंड छात्र मोर्चा के सम्मेलन में मंत्री सुदिव्य कुमार (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 4, 2026 at 5:11 PM IST

गिरिडीह: झारखंड छात्र संघ का सम्मेलन गिरिडीह नगर भवन में आयोजित हुआ. इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार मौजूद रहे. शिविर में उपस्थित छात्रों को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने भाजपा की नीति पर हमला बोला. सुदिव्य ने एक तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की विचारधारा को प्रभावित करने में जुटी हुई है. सुदिव्य ने भाजपा पर युवाओं को भटकाने का भी आरोप लगा डाला. यह भी कह डाला कि भाजपा सभी को एक रंग में ढालना चाहती है.

मंत्री सुदिव्य ने कहा कि "किताबों में झूके हुए सिर, ता-जिंदगी उठे रहते हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी विचारधारा को प्रभावित करने के लिए मोबाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं. मैं बस आपसे ये कहता हूं कि आप सवाल करना शुरू कर दीजिए, ये क्यूं. जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर देंगे तो आप तथ्यों की सच्चाई तक पहुंचेंगे. हाल के 10-11 वर्षों में भाजपा के उद्भव के बाद मैंने साफ देखा है कि हमारी युवा पीढ़ी की निर्भरता मोबाइल पर बढ़ी है."

मंत्री सुदिव्य ने भाजपा पर कई आरोप लगाए (ईटीवी भारत)

उन्होंने आगे कहा कि "मैं एक बाद साफ कहना चाहता हूं कि उत्तेजक-भड़काऊ चीजें समाज का समाधान नहीं है. तिरंगा में तीन रंग हैं, जो हमलोग इंद्रधनुष की बात करते हैं, सूरज के रंगों की बात करते हैं, उसमें सात रंग हैं. आप सोच कर देखिए रोज यदि एक ही रंग का कपड़ा पहनने को मिला, एक ही तरह का खाना खाने को मिले तो आप ऊब नहीं जाइएगा तो परिवर्तन संसार का नियम है और बहुलता इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता है. एक तरह से सोचिये जब एक तरीके से चलने वाले लोग मिल जाए, एक जैसे चेहरे सब के हो जाए तो दुनिया कितनी उबाऊ होगी, लोग एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे. इसलिए कहता हूं कि जो लोग समाज को एक रंग में बांधना चाहते हैं वे समाज विकास के साथ अन्याय कर रहे हैं. ये समाज तभी विकसित होगा जब उसमें दुनिया के तमाम रंग होंगे, तमाम तरह के लोग होंगे, तमाम तरह की संस्कृतियां होंगी, तमाम तरह के धर्म होंगे, तभी समाज की खूबसूरती बढ़ेगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे समाज की परिकल्पना करती है जिसमें सभी को बराबरी का हक मिले."

उपनगर आयुक्त की शिकायत

इस कार्यक्रम के दरमियान एक युवक ने मंत्री के पास उपनगर आयुक्त की शिकायत की. कहा कि मुहल्ले में पानी की समस्या थी. पानी मांगा तो मुकदमा मिल गया. मंत्री ने युवक को जांच का भरोसा दिया. इस दौरान जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के अलावा सुमित कुमार, रॉकी सिंह, कृष्णा मुरारी शर्मा, मो हसनैन समेत कई लोग मौजूद थे.

