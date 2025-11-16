ETV Bharat / state

देवघर में श्रावणी मेला 2026 को लेकर हुई हाईलेवल मीटिंग, मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर परिसदन में पदाधिकारियों के साथ मंत्री सुदिव्य कुमार ने विस्तृत चर्चा की.

Minister Sudhivya Kumar gave instructions to officials
श्रावणी मेला को लेकर बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 5:56 PM IST

3 Min Read
देवघर: नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों पर बैठक की. इस बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. देवघर परिसदन में आयोजित हुई बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने विभागवार तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की.

श्रद्धालुओं के लिए होंगे बेहतर इंतजाम: मंत्री सुदिव्य कुमार

बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्पष्ट कहा कि इस बार श्रावणी मेला पूरी तरह तकनीक सम्मत और सुविधाजनक होना चाहिए. उन्होंने मेला क्षेत्र की सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात, कांवरिया पथ, शौचालय कॉम्प्लेक्स, अस्थायी टेंट सिटी, होल्डिंग जोन, पार्किंग और मुख्य गलियों के सौंदर्यीकरण समेत सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया. उन्होंने खिजुरिया से शिवगंगा तक बनाए जा रहे फुट ओवरब्रिज में आवश्यक सुधार और दुम्मा से खिजुरिया कांवरिया पथ को उन्नत बनाने से जुड़े प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया.

जानकारी देते मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv bharat)

श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

मेला क्षेत्र में सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय, स्नानागार, पेयजल व्यवस्था, आरएफआईडी सिस्टम, हवादार क्यू कॉम्प्लेक्स, सुविधाजनक होल्डिंग पॉइंट और मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया. मंत्री ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुरक्षा इस बार मेला प्रबंधन की शीर्ष प्राथमिकता होगी.

मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाने वाले आवास को स्थाई किया जाए. हर साल एक ही सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, इसलिए यदि हर सुविधा को स्थाई कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्व का भी लाभ होगा और हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने से भी बचेंगे.

सौंदर्यीकरण के कार्यों पर विशेष फोकस

इसके साथ ही मंत्री सुदिव्य कुमार ने बासुकीनाथ क्षेत्र में स्थाई पुलिस आवासन, शौचालय कॉम्प्लेक्स और शिवगंगा की निरंतर सफाई सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने शहर की प्रमुख गलियां, शिवगंगा घाट, फूट ओवरब्रिज और मंदिर पथ के पुनर्निर्माण तथा सौंदर्यीकरण के कार्यों को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.

श्रावणी मेला 2026 के लिए सभी विभाग मिलकर ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, जिससे सभी श्रद्धालुओं को इस बार और अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित अनुभव प्राप्त हो सके: नमन प्रियेश लकड़ा, उपायुक्त, देवघर

