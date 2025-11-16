ETV Bharat / state

देवघर में श्रावणी मेला 2026 को लेकर हुई हाईलेवल मीटिंग, मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

श्रावणी मेला को लेकर बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ( Etv bharat )

देवघर: नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों पर बैठक की. इस बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. देवघर परिसदन में आयोजित हुई बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने विभागवार तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की.

श्रद्धालुओं के लिए होंगे बेहतर इंतजाम: मंत्री सुदिव्य कुमार

बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्पष्ट कहा कि इस बार श्रावणी मेला पूरी तरह तकनीक सम्मत और सुविधाजनक होना चाहिए. उन्होंने मेला क्षेत्र की सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात, कांवरिया पथ, शौचालय कॉम्प्लेक्स, अस्थायी टेंट सिटी, होल्डिंग जोन, पार्किंग और मुख्य गलियों के सौंदर्यीकरण समेत सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया. उन्होंने खिजुरिया से शिवगंगा तक बनाए जा रहे फुट ओवरब्रिज में आवश्यक सुधार और दुम्मा से खिजुरिया कांवरिया पथ को उन्नत बनाने से जुड़े प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया.

जानकारी देते मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv bharat)

श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

मेला क्षेत्र में सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय, स्नानागार, पेयजल व्यवस्था, आरएफआईडी सिस्टम, हवादार क्यू कॉम्प्लेक्स, सुविधाजनक होल्डिंग पॉइंट और मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया. मंत्री ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुरक्षा इस बार मेला प्रबंधन की शीर्ष प्राथमिकता होगी.