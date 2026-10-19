'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा
टिहरी कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले में मंत्री सुबोध उनियाल ने गायक दलेर मेहंदी को स्टेज पर टोका. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 5:10 PM IST
नरेंद्रनगर: टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्रनगर तहसील में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की सांस्कृतिक संध्या में एक विवाद खड़ा हो गया. दरअसल, बॉलीवुड सिंगर और पॉप स्टार दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) के लाइव कंसर्ट में बैकग्राउंड साउंड ट्रैक (डबिंग) का मामला सामने आया. दलेर मेहंदी को लाइव सुनने पहुंचे हजारों दर्शकों को उस वक्त भारी निराशा हाथ लगी जब मंच पर केवल दो गीत गाने के बाद पीछे से दूसरे लोगों द्वारा गाना गाए जाने की आवाज आने लगी. इस पूरे प्रकरण से जहां स्थानीय जनता भड़क गई, वहीं मुख्य अतिथि व क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने खुद मंच पर जाकर सीधे दलेर मेहंदी के सामने अपनी तीखी नाराजगी व्यक्त की.
दो गानों के बाद खुला 'डबिंग' का राज, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश: मेले की मुख्य सांस्कृतिक संध्या के मुख्य आकर्षण दलेर मेहंदी थे और पंडाल में उनके चाहने वालों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दलेर मेहंदी ने मंच पर आकर शुरुआत में एक-दो गाने गाए, लेकिन उसके ठीक बाद संगीत के पीछे से किसी और की आवाज का साउंड (ट्रैक) आने लगा. इस धोखे को देखकर कार्यक्रम सुनने आए स्थानीय लोगों ने भारी नाराजगी व्यक्त की. जनता का साफ तौर पर कहना था कि वे यहां सिर्फ और सिर्फ दलेर मेहंदी की लाइव आवाज सुनने आए थे, न कि पीछे से बजने वाला कोई नकली साउंड ट्रैक.
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कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सीधे दलेर मेहंदी से जताई आपत्ति: जब बैकग्राउंड साउंड ट्रैक बजने के कारण जनता में गुस्सा और शोर बढ़ने लगा, तो मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल खुद को रोक नहीं पाए. वे तुरंत मंच पर दलेर मेहंदी के बिल्कुल करीब पहुंचे और परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें रोककर सीधे आपत्ति दर्ज कराई. मंत्री सुबोध उनियाल ने बेहद कड़े शब्दों में दलेर मेहंदी से कहा,
'नरेंद्रनगर की जनता यहां आपको लाइव सुनने आई है, न कि पीछे से बज रही डबिंग या किसी और की रिकॉर्डेड आवाज पर आपको केवल एक्टिंग करते देखने. यह इस ऐतिहासिक मेले के मंच और देवभूमि के दर्शकों की भावनाओं का अपमान है'.
मंत्री की इस सीधी टोक के बाद कुछ देर के लिए मंच पर सन्नाटा पसर गया.
पुलिस प्रशासन की रही बड़ी भूमिका, सूझबूझ से संभाला पूरा पंडाल: मंच पर मचे घमासान और दर्शकों के भारी आक्रोश के बीच पंडाल में अफरा-तफरी और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई थी. इस बीच पुलिस की बहुत बड़ी और सराहनीय भूमिका रही. पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सूझबूझ का परिचय दिया. उग्र हो रहे दर्शकों को शांत कराया और पूरे पंडाल की सुरक्षा व व्यवस्था को बेहद मुस्तैदी से संभाला. पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने कड़ी मशक्कत कर माहौल को बिगड़ने से बचाया और हर एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित करके अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया.
मेला समिति का बड़ा खुलासा: वहीं, इस पूरे विवाद के बीच मेला समिति की ओर से एक महत्वपूर्ण खुलासा किया गया है. समिति द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस निर्धारित दिन पर वास्तव में सुप्रसिद्ध गायिका सुनंदा शर्मा (Sunanda Sharma) का मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होना तय था, मगर ऐन वक्त पर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने और तबीयत ठीक न होने के कारण उनके कार्यक्रम को अचानक निरस्त करना पड़ा.
समिति के सामने आए इस बड़े संकट के बाद, सिर्फ दो दिन पहले ही आनन-फानन में बॉलीवुड स्टार दलेर मेहंदी से संपर्क साधा गया और उनसे समय लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने का आग्रह किया गया था. कम समय में हुए इस बड़े बदलाव के कारण ही व्यवस्थाओं और तकनीकी स्तर पर यह पेच फंसा.
मंच पर हुए हंगामे और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की नाराजगी के बाद, जब कार्यक्रम के अंत में समिति द्वारा पर्दे के पीछे (बैकस्टेज) दलेर मेहंदी से सवाल पूछा, तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा,
'मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था. तबीयत खराब होने के कारण मैं पूरी तरह से लाइव गाने की स्थिति में नहीं था. कार्यक्रम में कोई खलल न पड़े और शो सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए मेरी तकनीकी टीम और आयोजकों को बैकग्राउंड ट्रैक और सपोर्टिंग साउंड का सहारा लेना पड़ा. देवभूमि की जनता से मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं'.
वहीं, इस पूरे विवाद पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री व नरेंद्रनगर विधायक सुबोध उनियाल ने बताया कि,
जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें लोगों के मनोरंजन के लिए बड़े संगीतकारों को बुलाया गया था, लेकिन देखा यह गया कि मंच पर वो अपने काम को नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मंच पर जाकर इस बात के लिए टोका.
सब कुछ सही होने के बाद डीजे की आवाज पर जमकर थिरके दर्शक: कैबिनेट मंत्री की सख्त हिदायत, पुलिस की मुस्तैदी और पर्दे के पीछे मचे घमासान के बाद आयोजकों और तकनीकी टीम ने तुरंत व्यवस्था को सुधारा. जब सब कुछ सही हो गया, तो माहौल एक बार फिर पूरी तरह बदल गया. दलेर मेहंदी की लाइव प्रस्तुति और डीजे की धमाकेदार आवाज व गानों की धुन पर दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया. शुरुआत में नाराजगी जताने वाले दर्शकों और युवाओं ने बाद में पंडाल में जमकर नाच-गाना किया. दलेर मेहंदी के सुपरहिट गानों पर देर रात तक दर्शक झूमते रहे, जिससे शुरुआत में फीकी पड़ती दिख रही सांस्कृतिक संध्या अंतत: एक यादगार और धमाकेदार रात में तब्दील हो गई.
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