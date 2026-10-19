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'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा

प्रोग्राम के बीच सुबोध उनियाल ने पॉप स्टार दलेर महंदी को मंच पर सुनाई खरी खोटी ( PHOTO-ETV Bharat )

दो गानों के बाद खुला 'डबिंग' का राज, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश: मेले की मुख्य सांस्कृतिक संध्या के मुख्य आकर्षण दलेर मेहंदी थे और पंडाल में उनके चाहने वालों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दलेर मेहंदी ने मंच पर आकर शुरुआत में एक-दो गाने गाए, लेकिन उसके ठीक बाद संगीत के पीछे से किसी और की आवाज का साउंड (ट्रैक) आने लगा. इस धोखे को देखकर कार्यक्रम सुनने आए स्थानीय लोगों ने भारी नाराजगी व्यक्त की. जनता का साफ तौर पर कहना था कि वे यहां सिर्फ और सिर्फ दलेर मेहंदी की लाइव आवाज सुनने आए थे, न कि पीछे से बजने वाला कोई नकली साउंड ट्रैक.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सीधे दलेर मेहंदी से जताई आपत्ति: जब बैकग्राउंड साउंड ट्रैक बजने के कारण जनता में गुस्सा और शोर बढ़ने लगा, तो मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल खुद को रोक नहीं पाए. वे तुरंत मंच पर दलेर मेहंदी के बिल्कुल करीब पहुंचे और परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें रोककर सीधे आपत्ति दर्ज कराई. मंत्री सुबोध उनियाल ने बेहद कड़े शब्दों में दलेर मेहंदी से कहा, 'नरेंद्रनगर की जनता यहां आपको लाइव सुनने आई है, न कि पीछे से बज रही डबिंग या किसी और की रिकॉर्डेड आवाज पर आपको केवल एक्टिंग करते देखने. यह इस ऐतिहासिक मेले के मंच और देवभूमि के दर्शकों की भावनाओं का अपमान है'. मंत्री की इस सीधी टोक के बाद कुछ देर के लिए मंच पर सन्नाटा पसर गया. पुलिस प्रशासन की रही बड़ी भूमिका, सूझबूझ से संभाला पूरा पंडाल: मंच पर मचे घमासान और दर्शकों के भारी आक्रोश के बीच पंडाल में अफरा-तफरी और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई थी. इस बीच पुलिस की बहुत बड़ी और सराहनीय भूमिका रही. पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सूझबूझ का परिचय दिया. उग्र हो रहे दर्शकों को शांत कराया और पूरे पंडाल की सुरक्षा व व्यवस्था को बेहद मुस्तैदी से संभाला. पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने कड़ी मशक्कत कर माहौल को बिगड़ने से बचाया और हर एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित करके अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. मेला समिति का बड़ा खुलासा: वहीं, इस पूरे विवाद के बीच मेला समिति की ओर से एक महत्वपूर्ण खुलासा किया गया है. समिति द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस निर्धारित दिन पर वास्तव में सुप्रसिद्ध गायिका सुनंदा शर्मा (Sunanda Sharma) का मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होना तय था, मगर ऐन वक्त पर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने और तबीयत ठीक न होने के कारण उनके कार्यक्रम को अचानक निरस्त करना पड़ा.