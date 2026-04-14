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नोएडा हिंसा पर मंत्री असीम अरुण बोले, यूपी सरकार न्यूनतम वेतन से लेकर छुट्टी, ओवरटाइम सब व्यवस्थित करेगी

कन्नौज: नोएडा में सोमवार को मजदूरों द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शन पर प्रदेश समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के साथ है. राज्य में औद्योगीकरण तेजी से हो रहा है, जिसके लिए सरकार काम कर रही है.

श्रम कानून बनाएगी सरकार: उन्होंने कहा कि घटना के बाद, सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जो श्रम कानून से संबंधित है. इस कानून में न्यूनतम मजदूरी की दर, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम की दर, सब व्यवस्थित किया गया है, जो श्रमिकों के हित में है.

उद्योग प्रदेश में आ रहे हैं: असीम अरुण ने कहा, जब उद्योग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो श्रमिक और उद्योगपतियों को लाभ मिलना चाहिए, इसके अलावा जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, उसका बंटवारा भी ठीक से होना चाहिए.

अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी: सरकार के इस कानून से मजदूरों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएंगे और वह ज्यादा खर्च करेंगे, इससे यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी.



दरअसल ये तमाम बातें, समाज कल्याण मंत्री असीम ने संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कही, मंत्री ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान देकर हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने का काम किया है. हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज में समानता और न्याय को स्थापित करना है.