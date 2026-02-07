ETV Bharat / state

केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल बोले- मनरेगा में राज्य पहले "मुफ्त का चंदन" घिसते थे, अब 40% खर्च खुद उठाएंगे

मनरेगा में राज्य सरकारों की पुरानी नीति पर सवाल: बघेल ने कहा कि पहले राज्य सरकारें मनरेगा को "मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन" वाली नीति पर चला रही थीं. 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग के दौरान केंद्र सरकार पैसा बढ़ाती थी, लेकिन राज्य सरकारें उसका फायदा उठाती थीं बिना प्रभावी मॉनिटरिंग के, अब नए प्रारूप में राज्य सरकारों को कुल खर्च का 40 प्रतिशत वहन करना होगा, जबकि केंद्र 60 प्रतिशत देगा. इससे राज्य न केवल वित्तीय रूप से जुड़ेंगे, बल्कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और योजना की बेहतर निगरानी के लिए भावनात्मक रूप से भी प्रतिबद्ध होंगे.

अजमेर: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने शनिवार को अजमेर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जयपुर रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने मनरेगा योजना में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए सुधारों और 'विकसित भारत - जी राम जी' (VB-G RAM G) योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी गलत प्रचार कर रही है कि लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा, जबकि नई योजना के तहत ग्रामीणों को अधिक रोजगार मिलेगा.

'जी राम जी' योजना के प्रमुख बदलाव और लाभ: उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के समय मनरेगा में ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार की गारंटी थी, लेकिन 'जी राम जी' के तहत अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. कृषि कार्य के 60 दिनों के दौरान इस योजना के काम नहीं होंगे, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो. भ्रष्टाचार रोकने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना प्रावधान किया गया है. योजना में अब वाटर कंजर्वेशन, चेक डैम, स्वच्छता, पक्के कार्यों और विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस पर अधिक जोर दिया जाएगा. एक लाख से अधिक शिकायतें मिलने के बाद इस नए रूप को लाया गया है, जिसमें शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण भी शामिल है.

कांग्रेस के आरोपों का खंडन और अन्य मुद्दे: बघेल ने कांग्रेस के दावे का खंडन करते हुए कहा कि 'जी राम जी' से लोगों को अधिक काम मिलेगा, जिससे केंद्र की बात सिद्ध होगी. उन्होंने भूखमरी पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में भूख से एक भी मौत नहीं हुई और विभिन्न योजनाओं से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं.

एप्सटीन फाइल्स पर उन्होंने कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए अफवाहों पर टिप्पणी उचित नहीं. नंदी महाराज पर बोलते हुए कहा कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के उपयोग से बैल पैदा कम हो रहे हैं और मशीनरी के बढ़ते इस्तेमाल से उनकी उपयोगिता घटने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो उनके लिए ठीक नहीं. अंत में उन्होंने बजट को विकसित भारत का रोडमैप बताया, जिसमें सभी वर्गों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिना भेदभाव के ध्यान दिया गया है.

