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"राजकुमार भाटी सिर्फ माध्यम, समाजों को अपमानित करा रहे अखिलेश" - सोमेन्द्र तोमर

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनने के बाद पहली बार मेरठ पहुंचे डॉ. सोमेन्द्र तोमर ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवादित बयान पर नाराजगी जतायी.

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पीएम मोदी के फ्यूल बचाओ आह्वान पर नमो भारत से मेरठ पहुंचे मंत्री, 7 किलोमीटर पैदल चलकर किया माल्यार्पण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 9:40 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनने के बाद प्रथम बार अपने गृह जनपद मेरठ पहुंचे डॉ. सोमेन्द्र तोमर का समर्थकों ने स्वागत किया. प्रदेश सरकार में पहले ऊर्जा राज्यमंत्री रहे मेरठ दक्षिण के विधायक डॉ. सोमेन्द्र तोमर को अब पदोन्नत कर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है.

अपनी इस नई जिम्मेदारी के बाद प्रथम आगमन पर मंत्री सोमेन्द्र तोमर आधुनिक नमो भारत ट्रेन से मेरठ पहुंचे. वहां से लगभग 7 किलोमीटर तक चिलचिलाती धूप में विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए वे सर्किट हाउस तक पैदल आए.

मेरठ में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेन्द्र तोमर से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

ईंधन बचाने के लिए पैदल यात्रा की: इस पैदल मार्च के दौरान प्रदेश सरकार के एक और मंत्री दिनेश खटीक भी मुख्य रूप से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे. वहीं मेरठ के मेयर, कैंट विधायक और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्ता और समर्थक भी चिलचिलाती धूप में पैदल सर्किट हाउस तक पहुंचे. ईंधन बचाने के इस अनूठे प्रयास पर बात करते हुए मंत्री सोमेन्द्र तोमर ने बताया कि पीएम मोदी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि हमें ईंधन की बचत करनी है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कैबिनेट की विशेष बैठक करके सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी स्तर पर फ्यूल बचाया जाए.

जिम्मेदारी बढ़ने पर खुद को बताया सिपाही: देश और प्रदेश का एक सच्चा नागरिक होने के नाते हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस राष्ट्रीय मुहीम में हम अपना सक्रिय सहयोग दें. डॉ. सोमेन्द्र तोमर पूर्व में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के राज्यमंत्री थे, लेकिन अब सरकार में उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और विभाग भी बदला है. स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जाने और महत्वपूर्ण विभाग बदलने को लेकर उन्होंने बड़ी ही सादगी से कहा कि वे मूल रूप से संगठन के एक छोटे कार्यकर्ता हैं. पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देता है, वे हमेशा उसी दिशा में पूरी निष्ठा से काम करेंगे.

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मेरठ पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉ. सोमेन्द्र तोमर (Photo Credit: ETV Bharat)

आम आदमी पार्टी और संजय सिंह को घेरा: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद संजय सिंह द्वारा पीएम मोदी की 'सोना न खरीदने' की अपील पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया. संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा था कि जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, वहां सोना खरीदने की हैसियत किसकी है. इस पर मंत्री तोमर ने कहा कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहकर आया हो, उनके एक-एक कारनामे को जनता अच्छे से देखती है.

स्वाभिमानी समाजों को अपमानित कर रहे अखिलेश: उन्होंने दृढ़ता से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा देश दिल से सम्मान करता है और हर नागरिक उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है. इसके बाद सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा जाट, गुर्जर और ब्राह्मण समाज की माताओं-बहनों को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि राजकुमार भाटी इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक माध्यम हैं. असल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद इन सभी स्वाभिमानी समाजों को सोची-समझी रणनीति के तहत अपमानित कराने का कार्य कर रहे हैं.

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'मैं पार्टी का छोटा सिपाही' - विभाग बदलने और जिम्मेदारी बढ़ने पर बोले राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सोमेन्द्र तोमर. (Photo Credit: ETV Bharat)

शाहिद मंजूर के बयान पर जतायी नाराजगी: सपा शासनकाल में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे मेरठ की किठौर विधानसभा के मौजूदा विधायक शाहिद मंजूर के एक बयान पर भी मंत्री ने कड़ा रोष व्यक्त किया. दरअसल शाहिद मंजूर ने डॉ. सोमेन्द्र तोमर को मिले नए पोर्टफोलियो (राजनैतिक पेंशन, प्रांतीय रक्षक दल और सैनिक कल्याण विभाग) को 'झुनझुना' और छोटा विभाग बताकर तंज कसा था. इस बारे में बातचीत के दौरान मंत्री डॉ. सोमेन्द्र तोमर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का यह बयान पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण, दुःखद और अत्यंत शर्मनाक है.

देश के राष्ट्रभक्त सैनिक देंगे उचित जवाब: बकौल सोमेन्द्र तोमर, "मैं कहूंगा कि देश के पूर्व सैनिकों के लिए, पीआरडी (PRD) के जवानों के लिए और लोकतंत्र के सेनानियों के लिए ऐसी हल्की टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है". मंत्री ने गर्जना करते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र के सेनानी, सभी पूर्व सैनिक और सभी प्रांतीय रक्षक दल के जवान अतीत में भी इन्हें जवाब देते आए हैं और आगे भी अपनी ताकत से उचित जवाब देंगे क्योंकि ये सभी सच्चे राष्ट्रभक्त लोग हैं. उन्होंने अंत में दोहराया कि सैनिक कल्याण विभाग कोई झुनझुना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े वीर जवानों के सम्मान का एक बेहद गरिमामयी और जिम्मेदारी भरा विभाग है.

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