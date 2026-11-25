ETV Bharat / state

कन्नौज में मंत्री असीम अरुण बोले- "चुनाव जीत गये तो काबिलियत थी और हार गये तो EVM की गड़बड़ी"

कन्नौज में कार्यक्रम के दौरान मंत्री असीम अरुण ( Photo credit: ETV Bharat )

कन्नौज : इत्र नगरी कन्नौज की सियासत में एक बार फिर ईवीएम को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है. जिले में चल रहे ईवीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं विधायक असीम अरुण ने विपक्ष पर निशाना साधा है.





मंत्री असीम अरुण का बयान (Video credit: ETV Bharat) समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो नाम छूट गये हैं या जो नाम नहीं होने चाहिये उनको सुधारने का शुद्धिकरण का अभियान चुनाव आयोग ने शुरू किया है. एक महीने का यह अभियान है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है. उन्होंने कहा कि कन्नौज में भी हमारा अनुभव है कि एसआईआर के बाद में जितनी जनसंख्या है उसके 52 प्रतिशत वोटर हैं.