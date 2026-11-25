कन्नौज में मंत्री असीम अरुण बोले- "चुनाव जीत गये तो काबिलियत थी और हार गये तो EVM की गड़बड़ी"
मंत्री असीम अरुण ने कहा कि एक महीने का अभियान है. भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:18 PM IST
कन्नौज : इत्र नगरी कन्नौज की सियासत में एक बार फिर ईवीएम को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है. जिले में चल रहे ईवीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं विधायक असीम अरुण ने विपक्ष पर निशाना साधा है.
समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो नाम छूट गये हैं या जो नाम नहीं होने चाहिये उनको सुधारने का शुद्धिकरण का अभियान चुनाव आयोग ने शुरू किया है. एक महीने का यह अभियान है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है. उन्होंने कहा कि कन्नौज में भी हमारा अनुभव है कि एसआईआर के बाद में जितनी जनसंख्या है उसके 52 प्रतिशत वोटर हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का एक सिस्टम सा हो गया है. जब चुनाव जीत गये तो इनकी काबिलियत थी और हार गये तो वह ईवीएम की गड़बड़ी थी. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तय कर लें कि कन्नौज का चुनाव जीते, क्या वह ईवीएम की गड़बड़ी से जीते या ईवीएम के ठीक काम करने से जीते. उन्होंने कहा कि बार-बार इस प्रकार का दोष देना गलत है.
उन्होंने कहा कि ईवीएम के परीक्षण कई बार हो चुके. चुनाव आयोग ने हैकर्स के सामने रख दी और कहा कि करके दिखाएं कि इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बनी ईवीएम को शुद्ध और विश्वसनीय सिद्ध किया गया. उन्होंने कहा कि खास कर अब जब पेपर ट्रेल आने लगी तो कोई बात ही नहीं बची है इसमें. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें अभी से चुनाव की हताशा दिखाती हैं.
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झगड़ा चल रहा है यह हताशा इसी के कारण है और अभी से ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की परंपरा को देखकर समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र निकालने वाली है कांग्रेस भी कुछ कर रही है.
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