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मंत्री श्याम सिंह राणा ने SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कांग्रेस को घेरा, धान खरीद पर बोले, 'मुख्यमंत्री आज ले सकते हैं फैसला'

करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा ने SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कांग्रेस को घेरा.

Paddy procurement in Haryana
मंत्री श्याम सिंह राणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 4:57 PM IST

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करनाल: जिले के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक साथ कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा. 13 शिकायतों में से 8 का निपटारा करने और 5 शिकायतें लंबित रहने की जानकारी दी. वहीं SIR को लेकर कांग्रेस के सवालों पर चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था बताते हुए मंत्री ने कहा कि "चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है. धान की आवक, खरीद, पराली प्रबंधन और मत्स्य पालन में कथित 18.90 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच को लेकर भी मंत्री ने अहम जानकारी दी."

13 में से शिकायतें, 8 का मौके पर निपटाराः करनाल के पंचायत भवन में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री श्याम सिंह राणा ने लोगों की शिकायतें सुनीं. मंत्री ने बताया कि "बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 8 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 5 शिकायतें अभी लंबित हैं." उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों का भी अगली बैठक तक निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा.

मंत्री श्याम सिंह राणा ने SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कांग्रेस को घेरा (ETV Bharat)

चुनाव आयोग पर सवालों पर कांग्रेस पर पलटवार: कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करती रहती है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और आयोग अपनी प्रक्रिया के अनुसार फैसले लेता है. ऐसी संस्थाओं पर आरोप लगाना उचित नहीं है. चुनाव आयोग स्वयं को चुनाव प्रक्रिया संचालित करने वाली स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में वर्णित करता है.

Paddy procurement in Haryana
SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कांग्रेस को घेरा (ETV Bharat)

‘कांग्रेस ने जो प्रक्रिया शुरू की, उसी को भाजपा ने आगे बढ़ाया’: SIR को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनावों से जुड़ी नियमित प्रक्रिया है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "जिस चुनावी मशीनरी और व्यवस्था को कांग्रेस के समय में अपनाया गया था, भाजपा सरकार उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. "

‘जिसे बहुमत मिलेगा, वही सरकार बनाएगा’: मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भारत में सरकारों का गठन चुनाव और बहुमत के आधार पर होता है. इसी दौरान उन्होंने 1947 के दौर की सरकार गठन प्रक्रिया और जम्मू-कश्मीर के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के मौजूदा ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सवाल उठाए. मंत्री ने कहा कि "आज चुनावी व्यवस्था के तहत जनता के वोट से सरकार बनती है और जिस दल को बहुमत मिलता है, वही सरकार बनाता है."

धान की आवक तेज: धान के सीजन को लेकर कृषि मंत्री ने बताया कि "गैर-बासमती और बासमती धान की आवक मंडियों में शुरू हो चुकी है. अब तक करीब 42 लाख 7354 क्विंटल धान और PR धान की करीब 11 हजार 280 क्विंटल आवक हुई है. पिछले वर्ष भी 25 सितंबर को धान की खरीद शुरू हुई थी और आज मुख्यमंत्री इस संबंध में फैसला ले सकते हैं. राज्य में धान की आवक शुरू होने और खरीद की तैयारियों को लेकर सरकार पहले भी समीक्षा कर चुकी है."

मत्स्य पालन में 18.90 करोड़ के कथित घोटाले पर जांच कमेटी गठित: मत्स्य पालन विभाग में 18.90 करोड़ रुपये के कथित घोटाले को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है. मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पराली प्रबंधन पर सरकार का फोकस: पराली प्रबंधन को लेकर श्याम सिंह राणा ने कहा कि "हरियाणा सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता दे रही है और किसानों से अपील की जा रही है कि वे पराली को खेत में ही प्रबंधन करें. उन्होंने कहा कि पराली की गांठ बनाने और प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी पर बड़ी संख्या में मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े."

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