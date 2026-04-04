"एमएसपी पर हर दाना खरीदेगी सरकार"- कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का दावा, कुरुक्षेत्र में किया अनाज मंडियों का निरीक्षण
कुरुक्षेत्र अनाज मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा ने मंडियों की व्यवस्थाओं और समस्याओं का जायजा लिया.
Published : April 4, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:34 AM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने निरीक्षण कर खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि, "गेहूं खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी." उन्होंने मंडी में गेहूं की आवक, उठान और माल ढुलाई कार्यों की विस्तार से समीक्षा की.
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सख्त मॉनिटरिंग: मंत्री ने कहा कि, "नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार गेहूं खरीद पर कड़ी नजर बनाए हुए है. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंत्री और विधायक लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं, ताकि किसानों की हर समस्या का समय पर समाधान हो सके." मंत्री ने पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों को भी प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए.
किसानों को एमएसपी की गारंटी: श्याम सिंह राणा ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि, "किसान की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और किसी को भी फसल बेचने में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही फसलों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी."
ऐसे दूर होंगी समस्याएं: मंत्री ने किसानों और आढ़तियों से अपील करते हुए कहा कि, "प्रशासन के साथ आपसी सहयोग और तालमेल से ही फसल के उठान और ढुलाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव है." उन्होंने अधिकारियों को खरीद कार्य में तेजी लाने और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए.
व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर जोर: निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मंडी में पेयजल, स्वच्छता, शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि, "किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए."
नमी जांच और प्रक्रिया की समीक्षा: श्याम सिंह राणा ने मशीनों के माध्यम से नमी जांच प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर पूरी खरीद प्रणाली की जानकारी ली और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए. साथ ही किसानों और व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं.
तेजी से जारी है खरीद प्रक्रिया: मंत्री ने आगे कहा कि, "राज्यभर में गेहूं खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है. गेहूं की बढ़ती आवक को देखते हुए अधिकारियों को खरीद कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो."
ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र में महिला ASI 35000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई