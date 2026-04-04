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"एमएसपी पर हर दाना खरीदेगी सरकार"- कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का दावा, कुरुक्षेत्र में किया अनाज मंडियों का निरीक्षण

एमएसपी पर हर दाना खरीदेगी सरकार ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने निरीक्षण कर खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि, "गेहूं खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी." उन्होंने मंडी में गेहूं की आवक, उठान और माल ढुलाई कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सख्त मॉनिटरिंग: मंत्री ने कहा कि, "नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार गेहूं खरीद पर कड़ी नजर बनाए हुए है. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंत्री और विधायक लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं, ताकि किसानों की हर समस्या का समय पर समाधान हो सके." मंत्री ने पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों को भी प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए. कुरुक्षेत्र पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा (Etv Bharat) किसानों को एमएसपी की गारंटी: श्याम सिंह राणा ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि, "किसान की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और किसी को भी फसल बेचने में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही फसलों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी."