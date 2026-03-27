ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में नए जिला पंचायत भवन का भूमिपूजन, कोरिया कॉलरी में 5.51 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि पहले जिले केवल नाम के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है. जिले में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और एसपी की पदस्थापना से प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ हुआ है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ अंतर्गत चैनपुर में गुरुवार को जिला पंचायत के नए भवन का विधिवत भूमिपूजन संपन्न हुआ. लगभग 3 करोड़ 1 लाख 32 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इस बहुप्रतीक्षित भवन का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने पूजा-अर्चना के साथ किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

मंत्री ने जानकारी दी कि सीएमएचओ कार्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि जल्द ही कलेक्ट्रेट भवन का भी भूमिपूजन किया जाएगा. उन्होंने नए जिला पंचायत भवन को नवगठित जिले के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर बताया. जायसवाल ने यह भी बताया कि भवन का स्थान इस प्रकार चुना गया है कि खड़गवां, केल्हारी, जनकपुर और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों को समान दूरी तय करनी पड़े, जिससे आम जनता को अधिक सुविधा मिल सके.दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर हुए इस भूमिपूजन को उन्होंने शुभ संयोग बताते हुए क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत बताया.

5.51 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

वहीं चिरमिरी के कोरिया कॉलरी क्षेत्र में भी लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को लेकर बड़ी सौगात दी गई. यहां लगभग 5 करोड़ 51 लाख 9 हजार रुपये की लागत से विभिन्न विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमिपूजन किया गया.

इसमें प्रमुख रूप से सिद्धबाबा मंदिर तक जाने वाली सड़क निर्माण कार्य शामिल है, जिसकी मांग वर्षों से की जा रही थी. खराब सड़क के कारण श्रद्धालुओं को विशेषकर बरसात के दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

कई विकास कार्यों का शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में निगम महापौर रामनरेश राय, सभापति संतोष सिंह, एमआईसी सदस्य, वार्ड पार्षद, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु उपस्थित रहे.

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरिया कॉलरी क्षेत्र के लोगों की यह मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नगर उत्थान योजना के तहत इस सड़क सहित अन्य विकास कार्यों को गति दी जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि शाखा शिव मंदिर के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लागत से भव्य निर्माण कार्य भी किए जाएंगे. इसके अलावा शाखा उद्यान के सौंदर्यीकरण सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री ने क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी बात करते हुए कहा कि अस्पताल की समस्या अब दूर हो चुकी है और जलापूर्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. जल्द ही हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पानी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. बिजली व्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मिली राशि का उपयोग गेल्हापानी और कोरिया क्षेत्र में किया जाएगा.