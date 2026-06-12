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टीएस सिंहदेव पर बरसे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कांग्रेस कार्यकाल की दिलाई याद

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है.

Shyam Bihari Jaiswal
श्याम बिहारी जायसवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 10:10 PM IST

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एमसीबी: स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. मनेंद्रगढ़ में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने पांच साल के कार्यकाल का मूल्यांकन करना चाहिए.

कांग्रेस सरकार लगातार कर रही काम

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में एक भी नया मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं कर सकी, जबकि भाजपा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर लगातार काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार एक साथ कई मेडिकल कॉलेजों को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं.

श्याम बिहारी जायसवाल का मनेंद्रगढ़ दौरा (ETV BHARAT)

टीएस सिंहदेव पर साधा निशाना

श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस नेताओं को अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर नजर डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि दूर दराज के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

कांग्रेस द्वारा दवाओं में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज किया. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की पुरानी सोच का हिस्सा है.

भाजपा सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और पूर्व की सरकार से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है.

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