मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने एमसीबी कलेक्टर को बताया ईमानदार, कांग्रेस ने बताया आत्ममुग्धता से भरा बयान

एमसीबी कलेक्टर को मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के ईमानदार कहने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है.कांग्रेस के मुताबिक मंत्री आत्ममुग्धता में गुम हैं.

मंत्री ने कलेक्टर को बताया ईमानदार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 3:45 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेन्द्रगढ़ में एमसीबी कलेक्टर कार्यालय घेराव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं और बयानबाजी जोरों पर है. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्यमंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ कलेक्टर को ईमानदार बताया,जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

क्या है मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल का बयान

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पांच साल के शासनकाल में केवल बैठकर खाने का काम किया है. अब जब सत्ता से बाहर है तो खुद को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है. हालांकि मंत्री ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है. यदि कांग्रेस जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन करती है, तो बीजेपी को उससे कोई आपत्ति नहीं है.

कलेक्टर की ईमानदारी पर राजनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोकतंत्र में विपक्ष को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन मुद्दा होना चाहिए.अधिकारी सरकार के अधीन काम करते हैं और सरकार के नियंत्रण में ही प्रशासन चलता है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

मंत्री आत्ममुग्धता से भरे,नहीं दिखाई देती जनता की तकलीफ


मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की. जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने मंत्री जायसवाल के बयान को आत्ममुग्धता से भरा हुआ बताया. उन्होंने कहा कि मंत्री अपनी ही छवि में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें प्रदेश के किसानों और आम जनता की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं.

मंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र में पांच दिनों तक धान खरीदी पूरी तरह बंद रही, लेकिन मंत्री ने इस गंभीर समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया.जब किसान परेशान थे, तब मंत्री मौन साधे हुए थे.उनके कार्यकाल में नकली दवाइयों की आपूर्ति हुई, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया. यदि कलेक्टर इतने ही ईमानदार हैं, तो मंत्री स्वयं सार्वजनिक मंचों से उन्हें हटाने की बात क्यों करते रहे हैं,क्यों वो ये कहते फिरते हैं कि कलेक्टर मेरी बात नहीं सुनता है- अशोक श्रीवास्तव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष


अपने ही बयानों में उलझी है सरकार

अशोक श्रीवास्तव का दावा है कि मंत्री जायसवाल कई मौकों पर कलेक्टर को हटाने को लेकर बयान दे चुके हैं, जिससे उनके ताजा बयान पर संदेह खड़ा होता है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपने ही बयानों में उलझी हुई है और सच्चाई से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.

