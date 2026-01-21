ETV Bharat / state

मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने एमसीबी कलेक्टर को बताया ईमानदार, कांग्रेस ने बताया आत्ममुग्धता से भरा बयान

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेन्द्रगढ़ में एमसीबी कलेक्टर कार्यालय घेराव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं और बयानबाजी जोरों पर है. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्यमंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ कलेक्टर को ईमानदार बताया,जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

क्या है मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल का बयान

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पांच साल के शासनकाल में केवल बैठकर खाने का काम किया है. अब जब सत्ता से बाहर है तो खुद को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है. हालांकि मंत्री ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है. यदि कांग्रेस जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन करती है, तो बीजेपी को उससे कोई आपत्ति नहीं है.