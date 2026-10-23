एमसीबी बस हादसा और 6 मौतें, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की पीड़ितों से मुलाकात
केल्हारी सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुलाकात की है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 10:41 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी बस हादसे ने कई परिवारों को गम दिए हैं. इस भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए. पूरे जिले में इस दुर्घटना से मातम का माहौल है. घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद वे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मृतकों के घर पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. मंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद मुहैया कराई जाएगी.
पीड़ित परिवारों से मिले श्याम बिहारी जायसवाल
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत केल्हारी, कच्छौड़, रोझी और केवटी पहुंचे. यहां उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के निवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. अपनों को खोने के गहरे दुख से गुजर रहे परिवारों को मंत्री ने सांत्वना दी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से संवेदना संदेश पहुंचाया. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले, कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम सहित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा
बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. स्वास्थ्य मंत्री ने गांवों में पहुंचकर पीड़ित परिवारों को शासन की इस सहायता की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार हादसे से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने और घायलों के समुचित उपचार के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है. मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई. गंभीर रूप से घायल मरीजों को 10-10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दिए जाने की जानकारी भी दी गई.
आर्थिक सहायता किसी परिवार के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती. दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
घायलों से मिले मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल चिरमिरी का दौरा किया. इसके बाद वे मनेंद्रगढ़ स्थित 220 बिस्तरीय शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली. उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जरूरत के अनुसार मरीजों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए.
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सड़क हादसे में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इस दर्दनाक घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. प्रदेश सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है.