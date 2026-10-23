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एमसीबी बस हादसा और 6 मौतें, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की पीड़ितों से मुलाकात

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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी बस हादसे ने कई परिवारों को गम दिए हैं. इस भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए. पूरे जिले में इस दुर्घटना से मातम का माहौल है. घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद वे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मृतकों के घर पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. मंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद मुहैया कराई जाएगी.

पीड़ित परिवारों से मिले श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत केल्हारी, कच्छौड़, रोझी और केवटी पहुंचे. यहां उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के निवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. अपनों को खोने के गहरे दुख से गुजर रहे परिवारों को मंत्री ने सांत्वना दी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से संवेदना संदेश पहुंचाया. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले, कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम सहित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.