मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में धान खरीदी की तैयारी पूरी, नए उपार्जन केंद्रों का स्वास्थ्य मंत्री ने लिया जायजा
उधनापुर में दो नए धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं. इन सेंटर्स की तैयारियों को देखने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 8:24 PM IST
एमसीबी: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में धान खरीदी की तैयारी पूरी हो गई है. ग्राम उधनापुर में दो नए धान खरीदी केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए. जिससे किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो.
उधनापुर धान खरीदी केंद्र का जायजा
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता धान खरीदी प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाना है. किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो और उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले. इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उधनापुर में दो नए धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को सहूलियत होगी.
कृषक उन्नति योजना में बदलाव से किसानों को राहत
इस अवसर पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि साय सरकार किसानों के हित में फैसला ले रही है. राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किए गए महत्वपूर्ण बदलाव की भी जानकारी उन्होंने दी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों की मेहनत और उनकी वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने कृषक उन्नति योजना में ऐसा बदलाव किया है, जिससे विशेष रूप से सरगुजा और बस्तर संभाग के किसानों को राहत मिलने की बात कही जा रही है.
सरगुजा संभाग के कई किसान भौगोलिक परिस्थितियों, जमीन की प्रकृति और कृषि संबंधी चुनौतियों के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं कर पाते. ऐसी स्थिति में उन्हें योजना का पूरा लाभ दिलाने के उद्देश्य से सहायता राशि की गणना की व्यवस्था में बदलाव किया गया है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
कृषक उन्नति योजना में क्या है व्यवस्था ?
नई व्यवस्था के अनुसार, पात्र किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं होने की स्थिति में भी फायदा होगा. उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य एवं प्रोत्साहन राशि के अंतर की सहायता प्रदान की जाएगी. इसके लिए पात्रता और निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान बताया गया है. जिसका भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा.
किसानों को मेहनत का फल मिलना चाहिए- स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए. केवल उत्पादन की भौगोलिक सीमाओं के कारण कोई पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से अछूता न रहे. राज्य सरकार का संकल्प किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और कृषि को लाभकारी बनाना है. जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके.