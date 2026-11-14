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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में धान खरीदी की तैयारी पूरी, नए उपार्जन केंद्रों का स्वास्थ्य मंत्री ने लिया जायजा

धान खरीदी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ( ETV BHARAT )

एमसीबी: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में धान खरीदी की तैयारी पूरी हो गई है. ग्राम उधनापुर में दो नए धान खरीदी केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए. जिससे किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो.

उधनापुर धान खरीदी केंद्र का जायजा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता धान खरीदी प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाना है. किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो और उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले. इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उधनापुर में दो नए धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को सहूलियत होगी.