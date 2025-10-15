कांग्रेस और अपराध का पुराना रिश्ता, अगर ऐसा नहीं होता तो देश आज कहीं आगे होता: श्याम बिहारी जायसवाल
कोरबा में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हुए बवाल पर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2025 at 7:59 PM IST
रायपुर: कोरबा में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता का नाम एफआईआर में आने के बाद सियासत गरमा गई है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और अपराध का रिश्ता बहुत पुराना है, अगर ऐसा नहीं होता तो देश आज कहीं आगे होता. इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल ने नक्सल समस्या के खात्मे की तरफ बढ़ते सरकार और फोर्स के एक्शन पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्र-राज्य के संयुक्त प्रयास से नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है.
"कांग्रेस और अपराध का रिश्ता पुराना": कोरबा में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हुए हंगामे में कांग्रेस नेता का नाम सामने आया है. इसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अपराध का रिश्ता पुराना है, और अगर यह रिश्ता न होता तो आज देश और आगे होता.
"बीजेपी सरकार में गुंडे हुए भूमिगत": श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश में डॉ. रमन सिंह के 15 साल के सुशासन और अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दो सालों में अपराधियों और गुंडा तत्वों का हौसला पस्त हुआ है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह बुलडोजर चलाकर अपराधियों को सबक सिखाया, वैसा ही असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है.
प्रदेश में जो भी अपराध हो रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों की संलिप्तता सामने आ ही जाती है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
मजबूत इच्छाशक्ति से नक्सलवाद दम तोड़ रहा: नक्सलवाद पर चल रही हालिया कार्रवाई पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि अब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्ति की ओर है.
गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गृहमंत्री विजय शर्मा के परिश्रम का नतीजा है कि जो लोग कहते थे मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, उनकी सोच अब गलत साबित हो रही है. नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ में दम तोड़ रहा है. इस पर यदि विस्तार से चर्चा करनी हो तो दो घंटे का समय कम पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए व्यापक रणनीति पर काम किया है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
कार्यकर्ताओं की समस्याओं का हो रहा निराकरण: भाजपा प्रदेश कार्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र में कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुलाकात की है. उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से 200 से अधिक कार्यकर्ता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहां पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि अधिकांश आवेदन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े उपचार, अस्पताल उन्नयन और नई सुविधाओं से संबंधित थे.
कई मांगों का मौके पर हल कर दिया गया. जबकि कुछ को संबंधित विभागों को भेजा गया है. लोगों की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है. अधिकतर आवेदन सहायता या मांगों से जुड़े थे, किसी ने शिकायत नहीं की. यह दर्शाता है कि सरकार के प्रति जनता का विश्वास बना हुआ है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुड गवर्नेंस के फायदे गिनाए और कांग्रेस पर हमला बोला. अब देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों पर क्या जवाब देती है.