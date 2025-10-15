ETV Bharat / state

कांग्रेस और अपराध का पुराना रिश्ता, अगर ऐसा नहीं होता तो देश आज कहीं आगे होता: श्याम बिहारी जायसवाल

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ( ETV BHARAT )