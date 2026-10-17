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चिरमिरी में रास गरबा पर टिप्पणी करने वालों को स्वास्थ्य मंत्री की दो टूक, जब तक मैं हूं, रास गरबा होता रहेगा

रास गरबा कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ( ETV BHARAT )

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी में दुर्गा पूजा और रास गरबा के आयोजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रास गरबा को सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपरा का हिस्सा बताते हुए इसके आयोजन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा के दौरान बड़े वाहनों के साथ दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रशासनिक निर्णय को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शिवांश जैन ने इस फैसले को तानाशाहीपूर्ण रवैया बताया है.

जब तक मैं हूं चिरमिरी में होता रहेगा रास गरबा- श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रास गरबा और सनातन संस्कृति को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि लोगों को सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले सोच-विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के स्वरूप पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रास गरबा हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जब तक वह हैं, तब तक चिरमिरी में इसका आयोजन होता रहेगा. मंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर घर बैठे टिप्पणी करने के बजाय सकारात्मक गतिविधियों में भाग लें. समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आएं.