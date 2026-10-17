चिरमिरी में रास गरबा पर टिप्पणी करने वालों को स्वास्थ्य मंत्री की दो टूक, जब तक मैं हूं, रास गरबा होता रहेगा
सोशल मीडिया पर संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को स्वास्थ्य मंत्री ने आड़े हाथों लिया है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 9:12 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी में दुर्गा पूजा और रास गरबा के आयोजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रास गरबा को सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपरा का हिस्सा बताते हुए इसके आयोजन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा के दौरान बड़े वाहनों के साथ दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रशासनिक निर्णय को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शिवांश जैन ने इस फैसले को तानाशाहीपूर्ण रवैया बताया है.
जब तक मैं हूं चिरमिरी में होता रहेगा रास गरबा- श्याम बिहारी जायसवाल
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रास गरबा और सनातन संस्कृति को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि लोगों को सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले सोच-विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के स्वरूप पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रास गरबा हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जब तक वह हैं, तब तक चिरमिरी में इसका आयोजन होता रहेगा. मंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर घर बैठे टिप्पणी करने के बजाय सकारात्मक गतिविधियों में भाग लें. समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आएं.
सामाजिक सेवा पर उठाए सवाल
स्वास्थ्य मंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर आलोचना करने वालों को भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यदि लोगों को जन्मदिन पर किए गए खर्च को लेकर आपत्ति है, तो उन्हें पहले उन कार्यों को देखना चाहिए, जिनसे जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि उनके प्रयासों से हजारों लोगों को इलाज कराने में मदद मिली है, दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ उपलब्ध कराए गए हैं और 200 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर जरूरतमंदों की सहायता की है.
यदि किसी व्यक्ति को इन कार्यों से आपत्ति है, तो उसे आलोचना करने के बजाय खुद आगे आकर समाजसेवा करनी चाहिए. युवाओं से जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने और सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाने की अपील करता हूं- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
सोशल मीडिया पर बैठकर टिप्पणी करने से विकास नहीं होगा
मंत्री ने चिरमिरी के विकास को लेकर उठ रहे सवालों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें तीन बार अपना प्रतिनिधि चुना है और चिरमिरी की जनता ने उन्हें लगभग 68 प्रतिशत वोट देकर समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने चिरमिरी के महापौर के कामकाज का उल्लेख करते हुए कहा कि महापौर शांत स्वभाव के हैं और विवादों में पड़ने के बजाय काम पर ध्यान देते हैं.
आने वाले समय में शहर की सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था और ऑडिटोरियम जैसे विकास कार्यों का असर दिखाई देगा. साथ ही क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार का विस्तार भी होगा- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विकास कार्यों का मूल्यांकन सोशल मीडिया की टिप्पणियों से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से होना चाहिए. केवल सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने या पत्र लिखने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए धरातल पर प्रयास करने होंगे.