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राज्यसभा जाने के बाद भी 6 महीने तक CM बने रह सकते हैं नीतीश कुमार, करीबी मंत्री ने दिए संकेत

नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? इसको लेकर जारी चर्चा के बीच मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है. पढ़ें.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 20, 2026 at 4:11 PM IST

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नालंदा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं. वह राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं. ऐसे में ये तय है कि वह सीएम पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन कब? ये बड़ा सवाल बना हुआ है. माना जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वह अगले महीने कभी भी पद छोड़ देंगे लेकिन इसी बीच जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर बयान देकर नई चर्चा छेड़ दी है.

नीतीश के करीबी मंत्री का बड़ा बयान: श्रवण कुमार ने कहा कि अभी तो नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम हैं. राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं लेकिन 9 अप्रैल के बाद ही उनका शपथ ग्रहण होगा. उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक उनको विधान परिषद की सदस्यता छोड़गी होगी लेकिन बिना किसी सदन के मेंबर रहे भी वह छह महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं. इसलिए अभी अगले सीएम को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है.

मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

"9 अप्रैल के बाद ही राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण की तिथि आएगी. 15 दिन के अंदर उनको विधान परिषद से इस्तीफा देना है लेकिन छह महीने तक सरकार का मुखिया रह सकते हैं. ये संविधान में प्रोविजन किया हुआ है."- श्रवण कुमार, जेडीयू नेता सह मंत्री, बिहार सरकार

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जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

शीर्ष नेता लेंगे फैसला: जेडीयू नेता ने कहा कि 9 अप्रैल के बाद ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह की चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि कौन नया सीएम होगा, इस पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मिल-बैठकर बातचीत करेंगे.

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नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

क्या सम्राट चौधरी बनेंगे अगला सीएम?: सम्राट चौधरी के सीएम बनने वाले सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा, 'जो आप सुन रहे हैं, वो हम भी सुनें हैं. जो बातें अखबार या टेलीविजन पर आती है, उसमें सच्चाई कम होती है. 9 तारीख के बाद ही फैसला होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. एनडीए के शीर्ष नेता इस पर अंतिम फैसला लेंगे.'

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नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी एक्स हैंडल)

जेडीयू का भी बन सकता है सीएम?: वहीं, नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं. उनका जो भी फैसला होगा, हम लोग मानते हैं. अभी राज्यसभा जाने का जो निर्णय आया है, उससे पूरे बिहार के लोग मर्माहत हैं. हमारे नेता का जो आदेश होगा उसे मानेंगे. वहीं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि उनका इशारा कुछ और भी है. वैसे जेडीयू का भी मुख्यमंत्री हो सकता है.

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