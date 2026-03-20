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राज्यसभा जाने के बाद भी 6 महीने तक CM बने रह सकते हैं नीतीश कुमार, करीबी मंत्री ने दिए संकेत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल )