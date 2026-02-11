'बिहार में 9 लाख 16709 आवास अधूरा.. केंद्र से मांगी है राशि', सदन में PM आवास योजना पर मंत्री का कबूलनामा

ETV Bharat / state

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 11, 2026 at 8:31 PM IST

पटना: बजट सत्र के दौरान बुधवार को बिहार विधानसभा में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि नहीं देने के कारण लाखों लोगों के मकान अधूरे होने का मामला उठा. विधायक अमरेंद्र कुमार ने सरकार से पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024 -25 और 2025-26 में 12 लाख 20 हजार 809 आवास स्वीकृत किया गया, उसमें से 71000 को पहली किस्त और 4 लाख 60 हजार 422 को दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने के कारण आवास का निर्माण अधूरा है.

क्या बोले मंत्री?: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी माना कि राशि के करण 9 लाख 16709 आवास अधूरा है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र से हम लोगों ने डिमांड की है. उन्होंने कहा कि 2024- 25 और 2025-26 की अवधि में 12 लाख 19615 लक्ष्य केंद्र सरकार से मिला था, इसमें से 12 लाख 8327 आवास की स्वीकृति दी गई.

मंत्री श्रवण कुमार

उन्होंने कहा कि दो वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 12 लाख 8327 आवास में से 11 लाख 35 हजार 835 आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया है. 72493 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान अभी लंबित है.

मंत्री ने कहा कि प्रथम किस्त की सहायता राशि प्राप्त 11 लाख 35835 लाभुको में से 747366 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया गया है. 3 लाख 26 हजार 950 लाभुको द्वितीय किस्त का भुगतान अभी लंबित है. श्रवण कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 -25 और 2025-26 की अवधि के 9 लाख 16709 आवास अभी अधूरा है.

"हम लोगों को केंद्र सरकार से SNA SPARASH MODULE के तहत राशि व्यय करने के निर्देश के कारण कठिनाई हो रही है. इसलिए इस मॉड्यूल से छूट देते हुए केंद्र सरकार से पूर्व की व्यवस्था के तहत राशि देने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार से छूट दिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर लाभुकों को हम लोग राशि भुगतान कर देंगे."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग

पीएम आवास की नई सूची कब?: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब नई सूची तैयार हो रही है, जिसमें एक करोड़ चार लाख 90000 लोगों ने आवेदन दिया है. जिस पर जांच पड़ताल हो रही है. 40% लोगों के नाम कटने की संभावना है लेकिन पहले की सूची में 12 लाख 8 हजार 327 स्वीकृत्य आवास में से 9 लाख 16 हजार 709 आवास के अधूरा होने पर सवाल उठा रहा है.

