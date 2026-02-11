ETV Bharat / state

'बिहार में 9 लाख 16709 आवास अधूरा.. केंद्र से मांगी है राशि', सदन में PM आवास योजना पर मंत्री का कबूलनामा

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बजट सत्र के दौरान बुधवार को बिहार विधानसभा में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि नहीं देने के कारण लाखों लोगों के मकान अधूरे होने का मामला उठा. विधायक अमरेंद्र कुमार ने सरकार से पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024 -25 और 2025-26 में 12 लाख 20 हजार 809 आवास स्वीकृत किया गया, उसमें से 71000 को पहली किस्त और 4 लाख 60 हजार 422 को दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने के कारण आवास का निर्माण अधूरा है. क्या बोले मंत्री?: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी माना कि राशि के करण 9 लाख 16709 आवास अधूरा है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र से हम लोगों ने डिमांड की है. उन्होंने कहा कि 2024- 25 और 2025-26 की अवधि में 12 लाख 19615 लक्ष्य केंद्र सरकार से मिला था, इसमें से 12 लाख 8327 आवास की स्वीकृति दी गई. मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि दो वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 12 लाख 8327 आवास में से 11 लाख 35 हजार 835 आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया है. 72493 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान अभी लंबित है.