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बिहार में कब होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण? मंत्री श्रवण कुमार ने किया बड़ा खुलासा

नालंदा: बिहार सरकार के ग्रामीण सह परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार शुक्रवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर गृह क्षेत्र नालंदा आए थे, जहां उन्होंने मुख्यालय बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के नए मुख्यमंत्री वाले सवाल पर कहा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तभी तो कोई दूसरा चुना जाएगा? अभी उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है.

श्रवण कुमार ने बताया कब नीतीश देंगे इस्तीफा: उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस्तीफा देने का समय निर्धारित है. नियम के हिसाब से समय पूरा होने पर वो इस्तीफा देंगे. राज्यसभा के लिए NDA के 5 सदस्य चुने गए हैं. उन्हीं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बगैर बिहार में दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है. 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया.

मंत्री श्रवण कुमार ने किया बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

"पहले तीन-तीन उपाधियों से बिहार को विभूषित किया गया था जिसे नीतीश कुमार ने समाप्त किया. इनमें जंगल राज, अपहरण उद्योग इत्यादि शामिल है. आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है. बिहार के लोग हताश हो गए थे, पलायन को मजबूर थे. वैसे समय में नीतीश कुमार ने बिहार को संभाल कर आगे बढ़ाया जिसपर आज लोग गर्व कर रहे हैं."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण सह परिवहन विभाग

'बंगाल में बनेगी NDA की सरकार': श्रवण कुमार ने आगे कहा कि अगर कहीं चुनाव होता है तो उसकी मालिक जनता होती है. परिणाम नेता नहीं जनता देती है. बिहार में भी बहुत सारे नेता इधर की बात उधर करते थे. जनता ने जिसको चाहा परिणाम दिया. जनता ने जिसको चाहा उसको मुख्यमंत्री बनाया. बंगाल की जनता भी इसबार फैसला जरूर लेगी और एनडीए की सरकार हल हाल में बनेगी. ममता बनर्जी का काम वहां के गरीबों के लिए बेहतर साबित नहीं हो रहा है.