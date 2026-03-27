बिहार में कब होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण? मंत्री श्रवण कुमार ने किया बड़ा खुलासा
क्या नीतीश कुमार 6 महीने तक बिहार के मुखिया बने रहेंगे? मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कब खाली होगी सीएम की कुर्सी.
Published : March 27, 2026 at 7:03 PM IST
नालंदा: बिहार सरकार के ग्रामीण सह परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार शुक्रवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर गृह क्षेत्र नालंदा आए थे, जहां उन्होंने मुख्यालय बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के नए मुख्यमंत्री वाले सवाल पर कहा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तभी तो कोई दूसरा चुना जाएगा? अभी उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है.
श्रवण कुमार ने बताया कब नीतीश देंगे इस्तीफा: उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस्तीफा देने का समय निर्धारित है. नियम के हिसाब से समय पूरा होने पर वो इस्तीफा देंगे. राज्यसभा के लिए NDA के 5 सदस्य चुने गए हैं. उन्हीं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बगैर बिहार में दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है. 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया.
"पहले तीन-तीन उपाधियों से बिहार को विभूषित किया गया था जिसे नीतीश कुमार ने समाप्त किया. इनमें जंगल राज, अपहरण उद्योग इत्यादि शामिल है. आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है. बिहार के लोग हताश हो गए थे, पलायन को मजबूर थे. वैसे समय में नीतीश कुमार ने बिहार को संभाल कर आगे बढ़ाया जिसपर आज लोग गर्व कर रहे हैं."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण सह परिवहन विभाग
'बंगाल में बनेगी NDA की सरकार': श्रवण कुमार ने आगे कहा कि अगर कहीं चुनाव होता है तो उसकी मालिक जनता होती है. परिणाम नेता नहीं जनता देती है. बिहार में भी बहुत सारे नेता इधर की बात उधर करते थे. जनता ने जिसको चाहा परिणाम दिया. जनता ने जिसको चाहा उसको मुख्यमंत्री बनाया. बंगाल की जनता भी इसबार फैसला जरूर लेगी और एनडीए की सरकार हल हाल में बनेगी. ममता बनर्जी का काम वहां के गरीबों के लिए बेहतर साबित नहीं हो रहा है.
'6 महीने तक रह सकते हैं मुखिया': नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए. 9 तारीख के बाद ही शपथ ग्रहण की तिथि आएगी. मैं समझता हूं कि शपथ ग्रहण की तिथि के बाद ही सरकार के बारे में फैसला होगा. संविधान की प्रक्रिया के अनुसार जिस जगह से नीतीश कुमार विधायक हैं या विधान पार्षद हैं, 15 दिन के अंदर उनको त्यागपत्र देना है, लेकिन 6 महीने तक सरकार के मुखिया रह सकते हैं.
अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार: बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के बीच समृद्धि यात्रा कर बिहारवासियों को कई सौगात दिए. उस दौरान कई जगहों पर मुख्यमंत्री को बिहार नहीं छोड़ने के लिए यहां की जनता ने मार्मिक अपील की. साथ ही सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है. हालांकि अभी तक सस्पेंस बरक़रार है, कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा.
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