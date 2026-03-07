ETV Bharat / state

बिहार की नई सरकार में चालू होगा शराब? मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बड़ा बयान

नीतीश कुमार के दिल्ली कूच करने के बाद भी क्या बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी? इस सवाल का मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब दिया.

मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 7, 2026 at 7:07 PM IST

पटना: बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य सह परिवहन मंत्री श्रवण कुमार एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि निशांत कुमार रविवार को जदयू की सदस्यता लेंगे. साथ ही उन्होंने बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

कल निशांत की राजनीति में एंट्री तय: मंत्री श्रवण कुमार बिहार की मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कल (8 मार्च) सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो जाएगी और उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगी कि उन्हें कौन सा पद दिया जाए.

मंत्री श्रवण कुमार का बयान (ETV Bharat)

"फिर वह (निशांत कुमार) बिहार की सक्रिय राजनीत में शामिल हो जाएंगे. देखिए आगे होता क्या है, जो होगा अच्छा होगा और बेहतर करने की प्रयास किया जाएगा. नई ऊर्जा के साथ नए पीढ़ी के नौजवान अपने स्तर से बिहार को आगे बढ़ाएंगे, निशांत पढ़े लिखे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी. साथ ही बिहार विकास ने नई ऊंचाइयों को छुएगी."- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

शराबबंदी कानून पर क्या बोले श्रवण कुमार?: वहीं शराबबंदी खत्म होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जबतक हैं, उनकी जद(यू) पार्टी जब तक सरकार में है. वे भले ही मुख्यमंत्री की शक्ल में बिहार में नहीं, लेकिन उनकी नीति को कोई तोड़ नहीं सकता है. उनके अरमानों को कोई छू नहीं सकता है. उनके रहते कोई इधर-उधर की बात नहीं हो सकती है.

मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

नालंदा सांसद का बयान: वहीं, नालंदा से जद(यू) सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि NDA के साथ हमलोग हैं और रहेंगे. हम कहीं भी रहेंगे लेकिन बिहार के विकास की ही बात करेंगे. नीतीश कुमार की सोच विचार ही अलग है. नीतीश कुमार ने कहा कि हम दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार में ही ज्यादा रहेंगे.

शराबबंदी से वित्तीय संकट पर क्या बोले सांसद: बिहार में शराबबंदी से हुए वित्तीय संकट के सवाल पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि वित्तीय संकट आता रहता है, पहले भी आ चुका है, लेकिन उससे जो समाज की कुरीतियां/बुराइयां खत्म हुई है. वो ज़्यादा जरूरी था. नीतीश कुमार ने जो भी कार्य किए हैं, वो बिहार और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं. बिहार में यूपीएससी के 20 टॉपर आया जिसकी सबसे बड़ी वजह सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करना ही है. सरकार की सोच है कि गरीब परिवार को आगे बढ़ाएं और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो.

"शराबबंदी से पहले वाले बिहार की क्या स्थिति थी? पिछले सरकार में न बिजली सही था, सड़कों की हालत भी भगवान भरोसे ही था. शराबबंदी पर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन शराबबंदी जरूरी है. आज बिजली रहने से छोटे बड़े उद्योग सही से चल रहा है."- कौशलेंद्र कुमार, सांसद, नालंदा

सांसद कौशलेंद्र कुमार (ETV Bharat)

नीतीश कुमार ही लेंगे फैसला: निशांत कुमार राजनीति में शामिल होकर पार्टी की कमान संभालने का फ़ैसला लिया है. बिहार के लोगों की उम्मीद थी उसपर वो खरा उतरेंगे. निशांत कुमार सीएम बनें या डिप्टी सीएम उसका फैसला हमारे नेता करेंगे. हम सभी कार्यकर्ता अपने नेता के फैसलों का स्वागत करेंगे. जिस तरह उनके अनुशासन में हम लोग आगे बढ़े हैं, वैसे ही निशांत कुमार के अनुशासन में पार्टी आगे बढ़ेगी.

दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित: बता दें कि नालंदा में सरकार और समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्राई साइकिल वितरण किया गया, ताकि वह समाज की मुख्य धारा के साथ आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित हों. इस दौरान ज़िले के कुल 10 दिव्यांगों को ट्राय सायकिल वितरित कर हरी झंडी दिखा रवाना किया गया. मौके पर नालंदा से जद(यू) सांसद कौशलेंद्र कुमार और बिहार शरीफ विकास पदाधिकारी के साथ दर्जनों जदयू के कार्यकर्ता मौजूद रहे.

प्रबल हो रही शराबबंदी पर समीक्षा की संभावना: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच बिहार में शराबबंदी कानून के भविष्य को लेकर चर्चाएं और अटकलें तेज हैं. नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद, नई सरकार द्वारा शराबबंदी कानून की समीक्षा किए जाने की प्रबल संभावना जतायी जा रही है. एनडीए के सहयोगी दल और विपक्ष लंबे समय से राजस्व की हानि और अवैध शराब के कारोबार का हवाला देते हुए शराबबंदी कानून में बदलाव की मांग करते रहे हैं.

