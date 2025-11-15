ETV Bharat / state

लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहार चुनाव परिणाम पर दिया बयान, कह दी ये बड़ी बात

लोहरदगा में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. ( फोटो-ईटीवी भारत )