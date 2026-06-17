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आदित्य साहू ने जारी की NDA के 24 विधायकों की तस्वीर, कृषि मंत्री बोलीं- बीजेपी ने होटल में विधायकों को जबरन रखा बंद

रांची: झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है. मतदान से ठीक एक दिन पहले झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने होटल रेडिशन ब्लू में मंगलवार से एक साथ रह रहे एनडीए के सभी 24 विधायकों की संयुक्त बैठक जारी की है, जिस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे राजनीतिक दल, जो पूरे देश में विधायक-सांसदों की खरीद फरोख्त करती रही है, राजनीतिक दलों को तोड़ती है, वह झारखंड में इतनी कमजोर दिखती है, जिसे अपने विधायकों को एकजुट बनाये रखने के लिए सभी को जबरन होटल में बंद रखना पड़ रहा है.

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18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को होने वाले मतदान के बाद दोनों राज्यसभा सीट पर महागठबंधन की जीत दावा करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम सभी दोनों राज्यसभा सीट जीतेंगे. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारी एकता की वजह से हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 18 जून को महागठबंधन की दोनों सीटें पर हमारी जीत होगी.

NDA के 24 विधायकों की तस्वीर जारी होने पर कृषि मंत्री और के राजू का आया बयान (Etv Bharat)

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