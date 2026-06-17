आदित्य साहू ने जारी की NDA के 24 विधायकों की तस्वीर, कृषि मंत्री बोलीं- बीजेपी ने होटल में विधायकों को जबरन रखा बंद
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा NDA के 24 विधायकों की जारी तस्वीर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : June 17, 2026 at 6:29 PM IST
रांची: झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है. मतदान से ठीक एक दिन पहले झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने होटल रेडिशन ब्लू में मंगलवार से एक साथ रह रहे एनडीए के सभी 24 विधायकों की संयुक्त बैठक जारी की है, जिस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे राजनीतिक दल, जो पूरे देश में विधायक-सांसदों की खरीद फरोख्त करती रही है, राजनीतिक दलों को तोड़ती है, वह झारखंड में इतनी कमजोर दिखती है, जिसे अपने विधायकों को एकजुट बनाये रखने के लिए सभी को जबरन होटल में बंद रखना पड़ रहा है.
हमारे 56 विधायक एकजुट, सीएम का प्रयास सराहनीय: के राजू
18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को होने वाले मतदान के बाद दोनों राज्यसभा सीट पर महागठबंधन की जीत दावा करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम सभी दोनों राज्यसभा सीट जीतेंगे. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारी एकता की वजह से हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 18 जून को महागठबंधन की दोनों सीटें पर हमारी जीत होगी.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए यह है संख्याबल का गणित
बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है. 81 विधायक वाली झारखंड विधानसभा में सत्ताधारी महागठबंधन के 56 विधायक (झामुमो-34, कांग्रेस-16, राजद-4, सीपीआई माले-2) और NDA के 24 विधायक (BJP-21, JDU-1, AJSU-1, LJP (R)-1) विधायक हैं. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक हैं.
एनडीए है तैयार, कांग्रेस होगी दरकिनार।✌️ pic.twitter.com/g3O2dxADkQ— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) June 17, 2026
ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक, महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में प्रथम वरीयता के 28 वोट जीत के लिए जरूरी है. निर्दलीय के रूप में परिमल नाथवानी के मैदान में उतर जाने और एनडीए की ओर से उनको समर्थन के बाद यह चुनाव बेहद रोचक हो गया है.
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