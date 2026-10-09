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पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से सशक्त होंगी ग्राम सभाएं, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों को समझना भी जरूरी : शिल्पी नेहा तिर्की

पेसा कानून पर रांची में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची के बेड़ो के महादानी मैदान स्थित विवाह मंडप एवं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, इटकी के सभागार में आज ग्राम प्रधानों के साथ पेसा कानून, ग्रामसभा के अधिकार, ग्राम स्वशासन एवं पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की शामिल हुए. इस दौरान पेसा कानून के प्रावधानों, ग्रामसभाओं की भूमिका और जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई.

पेसा कानून के उद्देश्य पर मंत्री ने डाला प्रकाश