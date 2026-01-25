ETV Bharat / state

कांग्रेस के ब्लॉक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुईं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कहा-मनरेगा को मूल स्वरूप में रखने का प्रस्ताव होगा पारित

रांची: राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग प्रखंडों में 'ब्लॉक संवाद' कर लोगों को एसआइआर, मनरेगा की जगह केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लायी गयी 'विकसित भारत- जी राम जी' योजना से गरीब मजदूरों को होनेवाले नुकसान और हेमंत सरकार द्वारा बनायी गयी पेसा नियमावली के फायदे बता रही हैं.

इस क्रम में शनिवार को मांडर विधानसभा क्षेत्र के इटकी और बेड़ो प्रखंड में ब्लॉक संवाद करने के बाद आज कृषि मंत्री ने लापुंग प्रखंड में ब्लॉक संवाद का आयोजन किया गया. लापुंग कॉलेज मैदान में कांग्रेस की ओर से घोषित कार्यक्रम "ब्लॉक संवाद " में पहुंचे लोगों को कृषि मंत्री ने मनरेगा संग्राम, पेसा कानून नियमावली और SIR को लेकर BLA की नियुक्ति क्यों जरूरी है, इसकी पूरी जानकारी दी.

गणतंत्र दिवस को पारंपरिक ग्राम सभा करने का निर्णय

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा की जगह एक नई योजना "वीबी-जी राम जी" योजना लाकर मजदूरों के रोजगार की गारंटी पर कुठाराघात किया है. ऐसे में आज के ब्लॉक संवाद में यह सहमति बनी है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन क्षेत्र के अलग-अलग ग्राम में पारंपरिक तरीके से ग्रामसभा आयोजित कर पहले की तरह 'मनरेगा' योजना को लागू करने और मजदूरी दर कम से कम 400 रुपये प्रति दिवस करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का " ब्लॉक संवाद कार्यक्रम " धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है. आज लापुंग कॉलेज मैदान में कांग्रेस की 45 दिवसीय मनरेगा संग्राम, पेसा कानून नियमावली और SIR के मुद्दे पर कांग्रेस के BLA की प्रशिक्षण पाठशाला भी आयोजित किया गया. इस पाठशाला में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की न सिर्फ शामिल हुईं, बल्कि खुद ब्लॉक संवाद कार्यक्रम की कमान संभालती दिखीं.