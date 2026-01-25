ETV Bharat / state

कांग्रेस के ब्लॉक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुईं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कहा-मनरेगा को मूल स्वरूप में रखने का प्रस्ताव होगा पारित

कांग्रेस की ओर से मांडर विधानसभा क्षेत्र के लापुंग में ब्लॉक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं.

Congress party block samvad program
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 7:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग प्रखंडों में 'ब्लॉक संवाद' कर लोगों को एसआइआर, मनरेगा की जगह केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लायी गयी 'विकसित भारत- जी राम जी' योजना से गरीब मजदूरों को होनेवाले नुकसान और हेमंत सरकार द्वारा बनायी गयी पेसा नियमावली के फायदे बता रही हैं.

इस क्रम में शनिवार को मांडर विधानसभा क्षेत्र के इटकी और बेड़ो प्रखंड में ब्लॉक संवाद करने के बाद आज कृषि मंत्री ने लापुंग प्रखंड में ब्लॉक संवाद का आयोजन किया गया. लापुंग कॉलेज मैदान में कांग्रेस की ओर से घोषित कार्यक्रम "ब्लॉक संवाद " में पहुंचे लोगों को कृषि मंत्री ने मनरेगा संग्राम, पेसा कानून नियमावली और SIR को लेकर BLA की नियुक्ति क्यों जरूरी है, इसकी पूरी जानकारी दी.

बयान देतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गणतंत्र दिवस को पारंपरिक ग्राम सभा करने का निर्णय

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा की जगह एक नई योजना "वीबी-जी राम जी" योजना लाकर मजदूरों के रोजगार की गारंटी पर कुठाराघात किया है. ऐसे में आज के ब्लॉक संवाद में यह सहमति बनी है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन क्षेत्र के अलग-अलग ग्राम में पारंपरिक तरीके से ग्रामसभा आयोजित कर पहले की तरह 'मनरेगा' योजना को लागू करने और मजदूरी दर कम से कम 400 रुपये प्रति दिवस करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

Congress party block samvad program
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को सम्मानित करता कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का " ब्लॉक संवाद कार्यक्रम " धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है. आज लापुंग कॉलेज मैदान में कांग्रेस की 45 दिवसीय मनरेगा संग्राम, पेसा कानून नियमावली और SIR के मुद्दे पर कांग्रेस के BLA की प्रशिक्षण पाठशाला भी आयोजित किया गया. इस पाठशाला में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की न सिर्फ शामिल हुईं, बल्कि खुद ब्लॉक संवाद कार्यक्रम की कमान संभालती दिखीं.

Congress party block samvad program
कार्यक्रम के दौरान शपथ लेते कांग्रेस कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

ब्लॉक लेवल एजेंट के लिए लगी कांग्रेस की पाठशाला

बीएलए को प्रशिक्षण देने के लिए कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर सुभाष नाग, अंजनी रंजन और अमितेश कुमार ने प्रशिक्षण के दौरान तमाम बारीकियों और जनता को SIR के दौरान होनेवाली तमाम परेशानियों को दूर करने के तरीके की जानकारी दी. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड राज्य के लिए पेसा नियमावली पारंपरिक ग्राम सभा को उसका अधिकार देने का प्रभावशाली कानून है. अब ग्राम सभा की सहमति से ही गांव के विकास के लिए तैयार सरकार की योजना धरातल पर आकार ले सकेगी. शिल्पी नेहा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की आत्मा को खत्म कर दिया है. मनरेगा में वर्तमान बदलाव से एक बार फिर झारखंड से रोजगार के नाम पर पलायन करने वालों की संख्या में इजाफा होगा.

Congress party block samvad program
कांग्रेस के ब्लॉक संवाद कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

SIR को लेकर लोगों को सजग रहने की जरूरतः कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने कहा कि SIR पर सभी को सजग रहने की जरूरत है, ताकि कागजी प्रक्रिया और दस्तावेज के नाम पर किसी सही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से ना कट जाए. कांग्रेस के BLA गांव-घर में SIR की जटिलताओं को दूर करने और बीजेपी के द्वारा वोट चोरी की साजिश को नाकाम करने का काम करेंगे. ब्लॉक संवाद कार्यक्रम में लापुंग प्रखंड अध्यक्ष जयंत बारला, सुदामा महली, विश्वनाथ मुंडा, जनमेजय पाठक, संतोष तिर्की, सुरेश साहू, सलीम मियां, सोनी बारला, प्रतिमा देवी, देवती देवी, देवेंद्र वर्मा सहित अन्य मुख्य रूप से मौजूद थे.

ये भी पढ़ें-

भूसंरक्षण विभाग की समीक्षा, किसानों की योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने का कृषि मंत्री का निर्देश

झारखंड में ऑस्ट्रेलियाई पशुपालन तकनीक से नस्ल सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना!

स्थापना दिवस कार्यक्रम में लगा 'कांग्रेस पार्टी अमर रहे' का नारा, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कार्यक्रम में थीं शामिल

TAGGED:

CONGRESS PARTY BLOCK SAMVAD PROGRAM
BLOCK SAMVAD PROGRAM IN MANDAR
BLOCK SAMVAD PROGRAM IN RANCHI
लापुंग में ब्लॉक संवाद कार्यक्रम
MINISTER SHILPI NEHA TIRKEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.