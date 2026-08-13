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देवेंद्र नाथ से कृषि मंत्री ने की मुलाकात, बोली- छात्रों की मांग पर सरकार संवेदनशील, संवाद के माध्यम से ही समाधान संभव

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के सदर अस्पताल में इलाजरत अनशनकारी छात्रों से मुलाकात की.

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देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात करते कृषि मंत्री (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 8:32 AM IST

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रांची: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के सदर अस्पताल में इलाजरत भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. कृषि मंत्री ने इलाजरत अन्य छात्रों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल लिया. लगातार नौ दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने वाले हर छात्र-छात्राओं के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति और संवेदना है. कृषि मंत्री ने सभी अनशनकारी छात्रों से अलग-अलग बातचीत की तथा उनकी मांगों, समस्याओं और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझा.

Minister Shilpi Neha Tirkey met hunger strike student treatment at Ranchi Sadar Hospital
छात्रों से बात करते कृषि मंत्री (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि छात्रों की अधिकांश मांगों पर सरकार पहले ही सकारात्मक पहल करते हुए सहमति जता चुकी है, बाकी मांगों के समाधान को लेकर भी सरकार का रुख सकारात्मक है. संवाद के माध्यम से समाधान निकालने के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं.

Minister Shilpi Neha Tirkey met hunger strike student treatment at Ranchi Sadar Hospital
एक्स-रे रिपोर्ट देखते कृषि मंत्री (ETV BHARAT)

मुलाकात के दौरान अनशनकारी छात्रों ने जानकारी दी कि सरकार के साथ बातचीत के लिए आंदोलनकारियों की ओर से गठित डेलीगेशन टीम में अनशन पर बैठे छात्रों को शामिल नहीं किया गया था. छात्रों से बातचीत में कई महत्वपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां सामने आई हैं, जिन्हें पूरे मामले को समझने के लिए गंभीरता से देखा जाना आवश्यक है.

Minister Shilpi Neha Tirkey met hunger strike student treatment at Ranchi Sadar Hospital
एक्स-रे रिपोर्ट देखते कृषि मंत्री (ETV BHARAT)

छात्रों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री का बयान

छात्रों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि छात्रों से बातचीत हुई. उनके द्वारा साझा किए गए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएंगी. उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि किसी भी समस्या का समाधान टकराव से नहीं, बल्कि संवाद, संवेदना और सकारात्मक पहल के माध्यम से ही संभव है.

Minister Shilpi Neha Tirkey met hunger strike student treatment at Ranchi Sadar Hospital
छात्र से बात करते कृषि मंत्री (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि हमारे युवा और छात्र ही राज्य की असली ताकत और भविष्य हैं. उनकी समस्याओं और भविष्य से जुड़े विषयों को संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए. सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए बातचीत के माध्यम से ऐसा समाधान निकाला जाए, जो सभी पक्षों के हित में हो. इस दौरान कृषि मंत्री ने अनशनकारी छात्रों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और सकारात्मक संवाद के माध्यम से समाधान की प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने की अपील की.

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