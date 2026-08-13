ETV Bharat / state

देवेंद्र नाथ से कृषि मंत्री ने की मुलाकात, बोली- छात्रों की मांग पर सरकार संवेदनशील, संवाद के माध्यम से ही समाधान संभव

देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात करते कृषि मंत्री ( Etv Bharat )