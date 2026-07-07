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झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना का हजारीबाग से शुभारंभ, समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं कृषि मंत्री

हजारीबाग से झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना का शुभारंभ करतीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. ( फोटो-ईटीवी भारत )