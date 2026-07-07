झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना का हजारीबाग से शुभारंभ, समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं कृषि मंत्री
हजारीबाग में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की. साथ ही सहकारिता से विकास का मंत्र दिया.
Published : July 7, 2026 at 9:08 PM IST
हजारीबागः जिले में सहकारिता सप्ताह समारोह का समापन मंगलवार को हो गया. 29 जून से 6 जुलाई तक चले सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने सहकारिता से समृद्धि पर जोर दिया. साथ ही झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की.
कृषि मंत्री ने दिया सहकारिता से विकास का मंत्र
इस कार्यक्रम को सहकारिता से समृद्धि-हमारा संकल्प, हमारा कर्तव्य मंत्र दिया गया. हजारीबाग पहुंची कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सहकारिता का दायरा काफी अधिक है. सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए एक साथ कई लोगों का विकास किया जा सकता है.वहीं शक्ति का विकेंद्रीकरण भी यहां से हो सकता है.
उन्होंने कहा कि सहकारिता के जरिए कई राज्यों में विकास हुआ है. उस अनुपात में झारखंड में सहकारिता का विकास नहीं हुआ है. इसके लिए एक तरफ जहां सरकार जिम्मेवार है तो दूसरी ओर इससे जुड़े हुए लोग भी. एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, किसानों एवं ग्रामीणों को सहकारिता से जोड़ने तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए.
धान की खेती करने वाले किसानों से की ये अपील
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस वर्ष मानसून झारखंड में कमजोर रहने की संभावना है. इस कारण खेती प्रभावित रहेगी. इस बाबत झारखंड सरकार ने विशेष तैयारी की है. हजारीबाग पहुंची कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा आने वाले चार-पांच दिनों में अच्छी बारिश होने वाली है. किसान बिचड़ा तैयार करें. अपने खेत की मेड़बंदी करें, ताकि पानी सुरक्षित रह सके.
किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए किया प्रेरित
उन्होंने कहा कि इस बार किसान मोटे अनाज का खेती करें. झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है. जो किसान मडुआ की खेती करेंगे उन्हें प्रति एकड़ 3 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जिन जिलों में कम वर्षा हो रही है वहां सरकार रिलीफ फंड जारी करें. मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के जरिए सरकार किसानों को राहत देने की कोशिश कर रही है.
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